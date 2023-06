Nur wenige Tage vor Trainingsbeginn hat der FSV Zwickau einen neuen Cheftrainer verpflichtet.

Wie der Verein am Freitag verkündete, wird Rico Schmitt den Drittliga-Absteiger ab Montag trainieren. Der 54-Jährige unterzeichnete einen Zweijahresvertrag bei den Schwänen.

Schmitt ist kein unbeschriebenes Blatt in der Region, da er zuvor Vereine wie den FC Carl Zeiss Jena, Erzgebirge Aue, Kickers Offenbach und Halleschen FC trainierte. Sein größter Erfolg gelang ihm in der Saison 2009/2010, als er mit Erzgebirge Aue den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffte.

Schmitt startet am Montag um 17.00 Uhr mit der Mannschaft ins Training für die neue Saison. Bislang hat er aber noch keine komplette Mannschaft zur Verfügung. Durch den Abstieg in die Regionalliga waren viele Verträge der Spieler ausgelaufen. Die Verpflichtung neuer Kicker gestaltete sich bislang schwierig.