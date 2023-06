BVB: U23 verpflichtet Mittelfeldspieler aus einem Bundesliga-Kader

Die U23-Mannschaft von Borussia Dortmund hat den nächsten neuen Spieler verpflichtet. Es kommt ein Akteur aus einem Bundesliga-Kader.

Die U23 von Borussia Dortmund hat Ayman Azhil von Bayer Leverkusen verpflichtet. Der 22-jährige Mittelfeldspieler besaß seit dem 1. Juli 2020 einen Profivertrag beim Werksklub. Beim BVB erhält er einen Kontrakt bis zum Sommer 2024.

Insgesamt verbuchte der Deutsch-Marokkaner aber nur eine einzige Bundesliga-Minute - am 12. November 2022 gegen VfB Stuttgart (2:0). Zwischen Sommer 2020 und 2022 war der gebürtige Düsseldorfer an den niederländischen Klubs RKC Waalwijk ausgeliehen und bestritt für den Verein insgesamt 55 Begegnungen - 50 Spiele in der Eredivisie und fünf Partien im niederländischen Pokal-Wettbewerb.

Nun soll er der Drittliga-Mannschaft von Borussia Dortmund weiterhelfen. Davon sind die Verantwortlichen um BVB-II-Trainer Jan Zimmermann überzeugt.

"Ayman ist ein sehr interessanter Spieler, der im vergangenen Jahr viel unter top Bedingungen trainiert hat und zuvor in Waalwijk seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Wir sind glücklich, dass er seine nächsten Schritte nun bei Borussia Dortmund gehen wird", sagt Zimmermann.

BVB-U23: Vorbereitungstermine im Überblick

26. bis 28. Juni: Testungen an der Ruhr-Universität Bochum

29. Juni: Trainingsauftakt

2. Juli: Testspiel beim Lüner SV (Uhrzeit offen, Westfalenliga)

8. Juli: Testspiel beim ASC Dortmund (15 Uhr, Oberliga Westfalen)

14. Juli: Testspiel bei Mainz 05 II (14 Uhr, Regionalliga Südwest)

15. bis 22. Juli: Trainingslager in Kirchberg/Tirol

29. Juli: Testspiel bei Go Ahaed Eagles Deventer (14 Uhr, Eredivisie)

4. bis 6. August: Saisonstart 3. Liga

Der aktuelle BVB-II-Kader 23/24 im Überblick

Tor: Marcel Lotka, Tiago Estevao (SV Rödinghausen), Marian Kirsch (eigene U19), Silas Ostrzinski

Abwehr: Soumaila Coulibaly, Nnamdi Collins, Hendry Blank (alle eigene U19), Antonios Papadopoulos, Bjarne Pudel, Mario Surver, Prince Aning, Guille Bueno, Tom Rothe, Lion Semic, Felix Omoruyi Irorere (Karlsruher SC), Patrick Göbel (FSV Zwickau)

Mittelfeld: Abdoulaye Kamara, Maik Amedick (war an den SC Wiedenbrück ausgeliehen), Franz Pfanne, Franz Roggow (FC St. Pauli), Dennis Lütke-Frie, Falko Michel, Rodney Elongo-Yombo, Michael Eberwein, Göktan Gürpüz, Ayman Azhil (Bayer Leverkusen)

Angriff: Jayden Braaf, Moses Otuali, Ted Tattermusch, Justin Butler (FC Ingolstadt), Paul-Philipp Besong (1. FC Nürnberg)

Abgänge: Marco Pasalic (HNK Rijeka), Cyrill Akono (VfB Lübeck), Niklas Dams (Wuppertaler SV), Can Özkan (Arminia Bielefeld), Maik Amedick (SC Wiedenbrück), Timo Bornemann, Aday Ercan, Niklas Lübcke (alle Ziel unbekannt)