BVB: Einst zehn Jahre in Dortmund - U23 holt Stürmer zurück

Die U23 von Borussia Dortmund hat noch einmal einen neuen Spieler vermeldet. Das ist dann schon der 31 Mann im BVB-II-Kader für die Saison 2023/2024.

Ein Stürmer für die Drittliga-Reserve des Bundesliga-Vize-Meisters Borussia Dortmund: Paul-Philipp Besong, der zuletzt vom 1. FC Nürnberg an den FC Erzgebirge Aue ausgeliehen wird, kehrt ins Ruhrgebiet zurück.

Der 22-Jährige spielte von 2009 bis 2019 im Nachwuchs des BVB und wechselte dann nach Nürnberg. Doch beim "Club" konnte sich der Stürmer nicht durchsetzen. Ein Zweitliga-Debüt im FCN-Trikot blieb ihm verwehrt. Er spielte in der Nürnberger Reserve. Hier traf er in der Regionalliga Bayern in 19 Einsätzen achtmal ins Netz.

Zur Saison 2022/2023 wurde Besong dann von Nürnberg an Drittligist FC Erzgebirge Aue ausgeliehen. In Aue bestritt er 34 Pflichtsiele (fünf Tore, zwei Vorlagen). Nun folgt die Rückkehr nach Dortmund.

"Paul ist als Dortmunder Junge bekannt und wollte unbedingt wieder in Schwarzgelb spielen. Wir sind uns sicher, dass wir viel Spaß an ihm haben werden", sagt Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der Dortmunder Zweitvertretung.

Am ersten August-Wochenende beginnt die Drittliga-Saison (4. bis 6. August). Welchem Team die BVB-Talente beim Auftakt gegenüberstehen, ist noch nicht bekannt. Bis zum 15. Juli will der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Spielplan für die Runde 2023/24 veröffentlichen.

BVB-U23: Vorbereitungstermine im Überblick

26. bis 28. Juni: Testungen an der Ruhr-Universität Bochum

29. Juni: Trainingsauftakt

2. Juli: Testspiel beim Lüner SV (Uhrzeit offen, Westfalenliga)

8. Juli: Testspiel beim ASC Dortmund (15 Uhr, Oberliga Westfalen)

14. Juli: Testspiel bei Mainz 05 II (14 Uhr, Regionalliga Südwest)

15. bis 22. Juli: Trainingslager in Kirchberg/Tirol

29. Juli: Testspiel bei Go Ahaed Eagles Deventer (14 Uhr, Eredivisie)

4. bis 6. August: Saisonstart 3. Liga

Der aktuelle Kader 23/24 im Überblick

Tor: Marcel Lotka, Tiago Estevao (SV Rödinghausen), Marian Kirsch (eigene U19), Silas Ostrzinski

Abwehr: Soumaila Coulibaly, Nnamdi Collins, Hendry Blank (alle eigene U19), Antonios Papadopoulos, Bjarne Pudel, Mario Surver, Prince Aning, Guille Bueno, Tom Rothe, Lion Semic, Felix Omoruyi Irorere (Karlsruher SC), Patrick Göbel (FSV Zwickau)

Mittelfeld: Abdoulaye Kamara, Maik Amedick (war an den SC Wiedenbrück ausgeliehen), Franz Pfanne, Franz Roggow (FC St. Pauli), Dennis Lütke-Frie, Falko Michel, Rodney Elongo-Yombo, Michael Eberwein, Göktan Gürpüz

Angriff: Jayden Braaf, Cyrill Akono, Moses Otuali, Ted Tattermusch, Justin Butler (FC Ingolstadt), Paul-Philipp Besong (1. FC Nürnberg)