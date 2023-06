SC Verl: "Mitch Kniat ist hin- und hergerissen" - Nachfolger-Suche hat begonnen

Der SC Verl rüstet sich schon für den Fall X. Für den Fall, dass Trainer Michel Kniat den Verein zu Arminia Bielefeld verlässt. RS hat mit dem SCV-Präsidenten gesprochen.

Fakt ist, dass Arminia Bielefeld Trainer Michel Kniat (37) vom SC Verl loseisen will. Fakt ist auch, dass sich die beiden ostwestfälischen Drittliga-Konkurrenten in Verhandlungen befinden. RevierSport berichtete.

RevierSport hat am Montagmorgen mit Raimund Bertels, Präsident des Drittliga-Zehnten der Saison 2022/2023, gesprochen.

Raimund Bertels, haben Sie eigentlich schon einen Nachfolger für Michel Kniat in Sicht? Wir hörten den Namen von Daniel Scherning...

(lacht) So weit sind wir ja noch nicht. Daniel Scherning kenne ich auf jeden Fall. Er ist ein guter Trainer. Aber so einen haben wir ja hier auch an der Poststraße. 'Mitch' Kniat ist noch nicht weg.

Wie ist denn der Stand der Dinge?

Ich will nicht lügen und ehrlich sein: Wir befinden uns in Verhandlungen mit Arminia Bielefeld. Aber wir haben da längst noch nicht einen gemeinsamen Nenner gefunden. Und ich sage Ihnen auch, dass das am Ende auch nicht klappen muss.

Wie meinen Sie das?

Ich kenne 'Mitch' wirklich sehr gut. Wir sind mittlerweile befreundet. Und er ist hin- und hergerissen. Natürlich ist die Arminia ein großer Verein. Aber auch er weiß, was er am Sportclub Verl hat. Wir arbeiten hier Hand in Hand und sehr gut zusammen. Die Mitarbeiter und Spieler lieben ihn. Sollten wir mit der Arminia Einigung erzielen, muss 'Mitch' entscheiden, was er will. Aber noch einmal: Ich erinnere da gerne an die Geschichte von Guerino Capretti und dem FC Bayern München II. Da wurde auch überall geredet und geschrieben, dass 'Rino' weg ist. Und was war? Er ist in Verl geblieben.

Wie viel müsste denn die Arminia offerieren, damit Verl schwach wird?

Das werde ich natürlich nicht verraten. Aber ich kann sagen, dass 'Mitch' bis zum 31. Mai 2023 eine Klausel in seinem Vertrag hatte. Die besagt, dass er für einen bestimmten Betrag zu einem höherklassigen Klub wechseln konnte. Diese Frist ist verstrichen und wie wir wissen, spielt die Arminia in der kommenden Saison in der 3. Liga, derselben Spielklasse wie der SC Verl. Also ist die Ablösesumme für unseren Trainer aktuell frei verhandelbar.