VfL Osnabrück: Entscheidung gefallen - Top-Stürmer Simakala wechselt in die 2. Liga

Jetzt ist offiziell bekannt, wo Ba-Muaka Simakala seine Karriere fortsetzt. Der Top-Stürmer des VfL Osnabrück wechselt in die 2. Bundesliga.

Spekuliert wurde über diesen Wechsel schon seit Monaten, seit diesem Montag ist es offiziell. Ba-Muaka Simakala verlässt den VfL Osnabrück nach dem Aufstieg und wechselt zu Holstein Kiel in die 2. Bundesliga.

Über das starke Interesse des KSV hatte RS bereits im März berichtet. Jetzt hat der ablösefreie 26-Jährige einen Zweijahres-Vertrag mit der Option auf eine dritte Saison bei den Störchen unterzeichnet.

"Mit Ba-Muaka Simakala gewinnen wir einen kreativen, abschlussstarken Spieler, der in der Offensive variabel einsetzbar und ein sehr guter Standardschütze ist", freut sich Kiel-Geschäftsführer Uwe Stöver. "Wir sind überzeugt, dass Ba-Muaka mit seinen Qualitäten sehr gut zu unserer Spielidee passt."

Simakala verbrachte die vergangenen beiden Jahre in Osnabrück und verabschiedet sich als Aufstiegsheld von der Bremer Brücke. 19 Saisontore und neun Vorlagen steuerte der Angreifer in der beendeten Saison bei. Am spektakulären letzten Spieltag erzielte er das wichtige 1:1 in der Nachspielzeit. Osnabrück siegte noch und stieg in letzter Sekunde auf.

Sich mit dem Aufstieg zu verabschieden, freut mich sehr und macht mich auch stolz Ba-Muaka Simakala

"Wir danken ihm sehr für seinen Einsatz in den Farben Lila und Weiß", betont Osnabrücks Sportdirektor Amir Shapourzadeh. "Zu sehen, wie er sich hier beim VfL weiterentwickelt hat und gemeinsam mit uns erfolgreich war, hat große Freude bereitet. Nicht nur durch seine Scorerquote in diesem Jahr ist der gelungene Aufstieg eng mit ihm verknüpft. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute – in zwei Spielen im kommenden Jahr natürlich nur bedingt."

Mit dem Wechsel in die 2. Bundesliga geht Simakalas persönlicher Aufstieg weiter. Vor seiner Zeit in Osnabrück war er für den SV Rödinghausen in der Regionalliga West auf Torejagd gegangen.

"Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, den VfL nach zwei Jahren zu verlassen. Sich mit dem Aufstieg zu verabschieden, freut mich sehr und macht mich auch stolz. Ich danke den Fans für den wahnsinnigen Support und freue mich schon jetzt auf meine Rückkehr an die Brücke im nächsten Jahr", sagt er zu seinem Abschied vom VfL.

Und im Rahmen seiner Vorstellung bei Holstein erklärt der Deutsch-Kongolese: "Kiel ist eine spielstarke und offensiv ausgerichtete Mannschaft, in der meine Stärken sehr gut zum Tragen kommen. Ich freue mich sehr, nun Teil dieses Vereins zu sein. Mein Ziel ist es, mich schnell einzuleben und zu integrieren."