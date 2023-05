Rot-Weiss Essen verabschiedete sich mit einem 2:2-Remis gegen den SC Verl aus der Liga. Sandro Plechaty erzielte ein tolles Tor.

Seinen schönsten Moment in der Drittliga-Saison hatte sich Sandro Plechaty für den letzten Spieltag aufgehoben. Der Rechtsverteidiger von Rot-Weiss Essen brachte seine Mannschaft mit einem traumhaften Schlenzer gegen den SC Verl in der 18. Minute in Führung – und das sogar mit seinem schwächeren linken Fuß.

Auch wenn es nach 95 Minuten "nur" zu einem 2:2-Remis an der Hafenstraße reichte, betrat Plechaty die Katakomben zum Interview freudestrahlend und freute sich über sein Premierentor in der 3. Liga. "Da hat man wieder die alten Offensivqualitäten gesehen", sagte der 25-Jährige schmunzelnd.

"Es war natürlich schön. Mein erstes Tor im Profifußball. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube mein letztes Tor war 2021 in Uerdingen." Das hatte der gebürtige Lüner korrekt in Erinnerung. Beim historischen 11:0-Erfolg über den KFC – im Oktober 2021 – erzielte Plechaty den Treffer zum zwischenzeitlichen 8:0. Zwar legte er seitdem wettbewerbsübergreifend noch elf Tore direkt vor, aber bis zu einem eigenen Erfolg musste er lange warten.

Insgesamt sah Plechaty gegen den Sportclub ein Spiel mit Höhen und Tiefen. Der Spielverlauf ähnelte dem 2:2-Remis gegen den TSV 1860 München vor zwei Wochen. "Ich glaube, dass man offensiv schon gute Dinge mitnehmen kann. Man muss aber ehrlich sein, dass wir es Stand jetzt einfach nicht schaffen, eine Führung zu halten oder auszubauen. Das müssen wir uns definitiv ankreiden lassen. Wir hätten schon gerne gewonnen", erklärte der 1,78-Meter-Mann.





Ein letztes Highlight bringt diese Spielzeit für Rot-Weiss Essen noch mit sich. Am kommenden Samstag (03. Juni, 16.15 Uhr) trifft RWE im Niederrheinpokal-Finale auf Rot-Weiß Oberhausen und möchte sich dort für den DFB-Pokal qualifizieren.

Die werden alles reinwerfen und mit allen Mitteln kämpfen, um hier zu gewinnen. Wir müssen uns dagegen stemmen, auf uns schauen und unseren Fußball auf den Platz bringen. Dann bin ich auch fest davon überzeugt, dass wir in den DFB-Pokal einziehen. Sandro Plechaty.

Bei der sensationellen Reise ins Viertelfinale 2020/21 war Plechaty schon mit dabei und möchte dieses Gefühl gerne wieder erleben. Aber: Der 25-Jährige weiß auch, dass es keine einfache Aufgabe wird. Bereits zum neunten Mal trifft der Außenverteidiger in seiner Karriere auf RWO (zwei Siege, vier Remis, zwei Niederlagen). "Wir stellen uns auf ein sehr körperbetontes Spiel ein. Die werden alles reinwerfen und mit allen Mitteln kämpfen, um hier zu gewinnen. Wir müssen uns dagegen stemmen, auf uns schauen und unseren Fußball auf den Platz bringen. Dann bin ich auch fest davon überzeugt, dass wir in den DFB-Pokal einziehen", blickt Plechaty voraus.