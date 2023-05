Früherer Bundesliga-Trainer wird Sportchef bei künftigem Drittligist

Neuer Sportchef für die SSV Jahn Regensburg, die kommende Saison in der 3. Liga an den Start gehen wird. Es ist ein Rückkehrer, der auch schon in der Bundesliga trainierte.

Die Ruhrgebiets-Drittligisten MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen werden in der kommenden Saison auf neue Gegner in der 3. Liga treffen. Aller Voraussicht nach einer davon: die SSV Jahn Regensburg.

Der Verein steht nach sechs Jahren vor dem Abstieg aus der 2. Bundesliga - sofern der unwahrscheinliche Fall nicht eintritt, dass die Regensburger am letzten Spieltag drei Punkte und 15 Tore aufholen und sich in die Relegation rettet.

Die Weichen für einen Neuanfang in der 3. Liga sind jedenfalls bereits gestellt. Mit Achim Beierlorzer stellten die Regensburger am Mittwoch einen neuen Sport-Geschäftsführer. Der 55-Jährige tritt sein Amt offiziell am 1. Juli an und übernimmt von Tobias Werner, den der Verein Anfang dieser Woche freigestellt hatte.

Für Beierlorzer ist es die erste Aufgabe als Sportchef. Bisher arbeitete er ausschließlich als Trainer - auch schon beim Jahn. Zwischen 2017 und 2019 stand er bei der SSV an der Seitenlinie und empfahl sich für einen Wechsel in die Bundesliga. Hier stand Beierlorzer beim 1. FC Köln und Mainz 05 an der Seitenlinie. Danach wurde er Co-Trainer bei RB Leipzig und war seit Ende 2021 ohne Job. Offiziell gilt sein Vertrag bei den Sachsen noch bis Ende Juni.

"Wir haben die grundsätzliche strategische Entscheidung gefällt, im sportlichen Bereich einen Neuaufbau durchzuführen. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir mit Achim Beierlorzer einen kompetenten Fachmann und alten Bekannten in Regensburg als neuen Geschäftsführer Sport vorstellen dürfen, der auch von der Persönlichkeit her sehr gut zum SSV Jahn passt", betont Aufsichtsrats- und Vorstandschef Hans Rothammer.

"Durch mein Engagement beim SSV Jahn vor ein paar Jahren kenne ich den Club und das Umfeld sehr gut", sagt Beierlorzer. "Natürlich bin ich mir der Schwere der Aufgabe bewusst, möchte aber zusammen mit Trainerteam, Mannschaft und allen Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle die anstehenden Herausforderungen in den kommenden Wochen und Monaten angehen und bewältigen. Ich möchte mithelfen, eine schlagkräftige Mannschaft für die 3. Liga zusammenstellen und sportlich erfolgreich zu sein."