MSV Duisburg: Nach Tätlichkeit - Marlon Frey über das Saisonende hinaus gesperrt

Nach der Roten Karten für Marlon Frey vom MSV Duisburg im Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken steht das Strafmaß fest.

Der MSV Duisburg bot am vergangenen Samstag einen spektakulären Auftritt und rang dem Aufstiegskandidaten 1. FC Saarbrücken trotz zwei Platzverweisen ein 2:2 ab.

Für Marlon Frey war es womöglich der letzte Auftritt im weiß-blauen Trikot. Der Mittelfeldspieler hatte in der 75. Minute die Rote Karte aufgrund einer Tätlichkeit gesehen.

Am Dienstag gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) das Strafmaß bekannt: Der 27-Jährige wurde für drei Partien gesperrt. Frey hatte nach einem Zweikampf mit Saarbrückens Dave Gnaase nachgetreten. Der Verein stimmte dem Urteil bereits zu, wodurch es rechtskräftig ist.

Damit verpasst Frey das Saisonfinale bei Waldhof Mannheim am kommenden Samstag und muss zum Start der kommenden Spielzeit zwei weitere Male zuschauen. Ob er dann überhaupt noch in Duisburg spielen wird, ist ungeklärt. Freys Vertrag läuft am Saisonende aus. Bislang ist offen, ob es zu einer Verlängerung kommt oder ob seine Zeit in Meiderich nach zwei Jahren zu Ende gehen wird.

"Ich habe leider noch nichts gehört", hatte Frey vor knapp zwei Wochen über seine Zukunft gesagt. "Ob ich bleibe oder gehe - alles ist offen. Ich werde jedenfalls in den letzten Spielen nochmal Gas geben, mehr kann ich nicht sagen."

Abgesehen von dem flexibel einsetzbaren Mittelfeldmann steht hinter der Zukunft von Kolja Pusch, Lukas Raeder und Benjamin Girth ein Fragezeichen. Die Verträge des Trios enden ebenfalls nach der Saison.

Die Vertragssituation beim MSV Duisburg im Überblick:

Auslaufende Verträge (4): Lukas Raeder, Marlon Frey, Kolja Pusch, Benjamin Girth

Länger gebunden:

Bis 2024 (18): Vincent Müller, Maximilian Braune, Sebastian Mai, Marvin Senger, Vincent Gembalies, Baran Mogultay, Niklas Kölle, Rolf, Feltscher, Marvin Bakalorz, Marvin Knoll, Niclas Stierlin, Jonas Meichelbrink, Caspar Jander, Alaa Bakir, Julian Hettwer, Chinedu Ekene, Philipp König, Joshua Bitter

Bis 2025 (2): Tobias Fleckstein, Hamza Anhari

Zugänge: Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies)

Abgänge: Moritz Stoppelkamp, Aziz Bouhaddouz, Marvin Ajani, Leroy Kwadwo (alle Ziel unbekannt)