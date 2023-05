SpVgg Bayreuth: Nach Abstieg - früherer Bundesliga-Torschützenkönig wird neuer Trainer

Nach dem Abstieg aus der 3. Liga hat die SpVgg Bayreuth einen neuen Trainer vorgestellt. Es ist ein früherer Bundesliga-Torschützenkönig.

Die SpVgg Bayreuth hat den Klassenerhalt in der 3. Liga verfehlt und muss nach einem Jahr zurück in die Regionalliga. Innerhalb von zwei Jahren will die Spielvereinigung den Wiederaufstieg schaffen. Seit diesem Montag ist klar, welcher Trainer die Mannschaft zurück in den Profifußball führen soll.

Mit Marek Mintal haben die Bayreuther einen prominenten Namen verpflichtet. Der 45-Jährige stürmte viele Jahre für den 1. FC Nürnberg und begann nach seiner aktiven Laufbahn eine Karriere als Coach. Zuletzt trainierte Mintal die U19-Nationalmannschaft seines Heimatlandes Slowakei. Beim 1. FC Nürnberg war er auch schon in verschiedenen Positionen aktiv, unter anderem als Trainer der zweiten Mannschaft.

"Mit ihm haben wir einen, dessen Name nicht nur eine hohe Strahlkraft besitzt, sondern einen, der nicht nur als Aktiver große Erfolge feierte, sondern auch als Trainer schon etliche Fußspuren hinterlassen hat", freut sich Geschäftsführer Jörg Schmalfuß.

Am letzten Spieltag der laufenden Drittliga-Saison setzen die Bayreuther mit Julian Kolbeck noch auf eine Interimslösung, nachdem sich der Verein Anfang des Monats von Thomas Kleine getrennt hatte. Im Sommer übernimmt dann Mintal, der einst 208 Pflichtspiele für Nürnberg bestritt und 2005 Torschützenkönig der Bundesliga wurde (24 Treffer). Zweimal gelang ihm dieses Kunststück zudem in der zweiten Liga. Auch den DFB-Pokalsieg feierte der Stürmer mit dem FCN.

In Bayreuth soll er Teil eines Neuanfangs mit "einer klaren strategischen Ausrichtung" werden, so Schmalfuß. Bis 2025 will der Verein zurück in die 3. Liga. Was es einfacher machen könnte: In der übernächsten Saison muss der Meister der Regionalliga-Bayern nicht mehr in die Aufstiegsrelegation, sondern geht direkt hoch. Schmalfuß: "Wir wollen uns auf Anhieb in der Spitzengruppe positionieren, um dann in der zweiten Saison vielleicht die Rückkehr in die 3. Liga anzupeilen."