3. Liga: Ex-Schalker Höger verlässt Mannheim - Rückkehr in die Heimat

Marco Höger verlässt den Drittligisten Waldhof Mannheim am Saisonende. Ihn zieht es in die Heimat.

Bei Waldhof Mannheim stehen nach der Saison die Abschiede zweier Routiniers an. Marc Schnatterer hatte sein Karriereende bereits vor einigen Wochen angekündigt. Und auch die Zeit von Marco Höger beim Drittligisten neigt sich dem Ende entgegen. Der 33-Jährige wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, das teilten die Kurpfälzer am Dienstag mit.

Der frühere Bundesliga-Profi des FC Schalke 04 und 1. FC Köln kam vor zwei Jahren nach Mannheim und bestritt bislang 45 Partien. Am vergangenen Wochenende feierte Höger sein Comeback, nachdem er sich im Herbst des letzten Jahres einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Bei welchem Verein Höger seine Laufbahn fortsetzt, ist noch nicht bekannt. Jedenfalls möchte er seinen Lebensmittelpunkt wieder in seine Heimatstadt Köln verlagern. "Mein Wechsel vor zwei Jahren zum SV Waldhof Mannheim war ein Schritt, den ich keinesfalls in meiner Vita missen möchte. Es war nochmal eine besondere Zeit in meiner Karriere, die ich mit viel Einsatz und Willen angegangen bin", wird der defensive Mittelfeldspieler in einer Waldhof-Mitteilung zitiert.

Höger weiter: "Mein Kreuzbandriss in diesem Jahr war natürlich äußerst unglücklich, sodass ich in dieser Saison nicht den Einfluss auf die Mannschaft nehmen konnte, den ich mir gerne gewünscht hätte. Nun ist für mich die Zeit gekommen, zurück in meine Heimat zu gehen."

Trainer Christian Neidhart lobte Höger, der 159 Bundesliga-Einsätze in seiner Vita stehen hat und mit Schalke in der Champions League spielte: "Er hat Verantwortung übernommen und uns geholfen, den SVW im ersten Tabellendrittel der 3. Liga zu etablieren." Der gebürtige Kölner sei in dieser Saison die zentrale Figur im Mannheimer Spiel gewesen. "Ballsicherheit, Ruhe am Ball und Führungsqualitäten sorgten dafür, dass er Taktgeber bei uns war. Sein Ausfall war schmerzhaft und hat uns sicherlich Stabilität gekostet. Umso mehr freut es mich und uns als Verein, dass er nach der langwieriger Reha wieder fit auf den Rasen zurückgekehrt ist."