BVB U23: Klassenerhalt nach Spektakel sicher, Top-Stürmer trifft erneut

Erleichterung bei der U23 von Borussia Dortmund: Der Ligaverbleib ist nach einem torreichen Remis bei Erzgebirge Aue vorzeitig perfekt.

Die U23 von Borussia Dortmund hat den Klassenerhalt endgültig perfekt gemacht. In einem unterhaltsamen Montagsspiel trennte sich der BVB mit 3:3 (1:1) von Erzgebirge Aue. Nach dem Punktgewinn kann das Team von Trainer Jan Zimmermann nicht mehr auf einen Abstiegsplatz zurückfallen und für ein weiteres Jahr in der 3. Liga planen.(Der Spielverlauf zum Nachlesen im Liveticker)

Das Sechs-Tore-Spektakel im Erzgebirge wurde von Aues Paul-Philipp Besong eröffnet, der den Gastgeber in Führung brachte (26.). Doch der BVB schlug zurück: Michael Eberwein glich vor der Halbzeit aus (39.). Kurz nach dem Wiederanpfiff traf FCE-Profi Sam Schreck ins eigene Tor (47.). Jetzt hatte Dortmund die Partie gedreht.

Der Zwischenstand hielt allerdings nicht lange. Nach 62 Minuten erzielte Boris Tashchy das 2:2. Und gerade als Aue an der erneuten Führung schnupperte, kam Justin Njinmah. Der Dortmunder Stürmer vollendete einen Steckpass von Ole Pohlmann zu seinem zwölften Saisontor (74.) - zehn davon erzielte Njinmah in der Rückrunde. Zum Sieg reichte es dennoch nicht, da Besong in der Schlussphase zum 3:3-Endstand traf (85.).

Damit krönen die Borussen ihre starken Auftritte in den letzten Wochen mit dem vorzeitigen Klassenerhalt. Aue war bereits vor Anpfiff gerettet. An den letzten beiden Spieltagen stehen Partien gegen die SpVgg Bayreuth (H) und VfL Osnabrück beim BVB auf dem Plan. Der FCE trifft auf den FC Ingolstadt (H) und ebenfalls auf Bayreuth.

Erzgebirge Aue - Borussia Dortmund U23 3:3

Aue: Männel - Danhof, Barylla, Burger, Rosenlöcher - Schikora (77. Majetschak) - Sijaric, Schreck (83. Thiel), Stefaniak (77. Jonjic) - Besong, Nazarov (31. Tashchy)

Dortmund: Lotka - Özkan, Pudel, Papadopoulos, Rothe (89. Guille Bueno) - Pfanne - Njinmah, Pohlmann (86. Suver), Eberwein, Michel (90. Elongo-Yombo) - Tattermusch (70. Otuali)

Tore: 1:0 Besong (26.), 1:1 Eberwein (39.), 1:2 Schreck (47., ET), 2:2 Tashchy (62.), 2:3 Njinmah (74.), 3:3 Besong (85.)

Schiedsrichter: Assad Nouhoum