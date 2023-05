Viktoria Köln: Nach Zugang aus Elversberg holt Viktoria Mittelfeldmann aus Mannheim

MSV Duisburg Budget-Lücke kein Thema im Team - der Trainer hat große Pläne für die neue Saison

Der MSV Duisburg reist an diesem Donnerstag, 11. Mai 2023, zum FC Ingolstadt. Am Freitag steht das Duell an. Vor dem Match sprach der Trainer auch über die Ziele in 2023/2024.