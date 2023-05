MSV Duisburg: Verkauf von Hettwer und Jander? Das sagt Torsten Ziegner

Der MSV Duisburg befindet sich aktuell nicht in der besten finanziellen Lage. Spielverkäufe kommen aktuell trotzdem nicht infrage.

Ende April hatte RevierSport berichtet, dass der MSV Duisburg im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens für die Saison 2023/2024 einen Millionen-Betrag aufbringen muss.

"Uns war klar, dass wir für den in den Bedingungen geforderten Lückenschluss noch Hausaufgaben erledigen und bis zum 7. Juni 2023 Gelder im unteren siebenstelligen Bereich nachweisen müssen", betonte Geschäftsführer Thomas Wulf.

Ähnlich entspannt scheint die Lage aktuell auch Trainer Torsten Ziegner zu beobachten. Auf die Frage, ob die finanzielle Situation die Kaderplanung erschwere, antwortete der MSV-Coach: "Ich bin mir sicher, dass wir nächste Saison eine Mannschaft zusammenstellen werden, die den nächsten Schritt machen wird - und das total unabhängig von der finanziellen Situation des Vereins. Hier sind auch entsprechende Leute am Werk, die genau wissen, was sie tun."

Dass aktuelle potentielle Zugänge warten müssten, ist auch nicht der Fall, wie Ziegner verrät: "Es ist gar nicht unsere Intention die Jungs hinzuhalten. Der Verlauf der Gespräche ist total planmäßig. Wenn etwas fix ist, werden wir es vermelden."

Ziegner ergänzte: "Der Status quo ist, dass wir schon 20 von aktuell 28 Spielern unter Vertrag haben. Es ist also ein großer Anteil an Spielern, die wir fix haben. Wenn wir in der letzten Juni-Woche mit dem Trainingsauftakt starten, dann werden wir mit Sicherheit keinen Rumpfkader beisammen haben. Dass die Mannschaft nicht komplett sein wird, ist doch auch klar. Die Erfahrung zeigt doch, dass sich im Laufe der Vorbereitung immer etwas verändert - in beide Richtungen."

Stichwort Abgänge: Dass der MSV aufgrund der schiefen Finanzlage eventuell zwei der besten Zebras, die bis Sommer 2024 an die Meidericher gebunden sind - Caspar Jander (20 Jahre alt, 27 Spiele, ein Tor, vier Vorlagen) und Julian Hettwer (19 Jahre alt, 22 Spiele, fünf Tore, zwei Vorlagen) verkaufen muss -, glaubt der 45-jährige Fußballlehrer überhaupt nicht.

"Es gibt diese Möglichkeit, aber wir machen uns da keine Sorgen. Die Vereine müssten erst einmal unsere Schmerzgrenze überschreiten. Da müssten wir erstmal schwach werden. Aber das ist gar nicht unsere Intention. Egal für welche Summe: Wir haben nicht vor diese Spieler zu verkaufen. Das müssen wir auch nicht, da gibt es keine Vorgaben innerhalb des Vereins aufgrund der wirtschaftlichen Situation oder dergleichen. Ich gehe davon aus, dass diese Jungs auch in der nächsten Saison für den MSV Duisburg Fußball spielen werden."