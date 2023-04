MSV Duisburg: „Unbefriedigend“ - Heskamp über Lizenzauflagen und Kaderplanung

Sportlich ist der Klassenerhalt in der 3. Liga für den MSV Duisburg ziemlich sicher unter Dach und Fach. Für die Lizenz muss schnell frisches Geld her.

Mit dem 4:0-Kantersieg in Bayreuth hat der MSV Duisburg am Samstag die Zähler 40 bis 42 eingefahren und damit die letzten Zweifel beseitigt. Bei nun elf Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge werden die Zebras im Sommer ziemlich sicher in ihre fünfte Drittligasaison gehen.

„Der Zusammenhalt ist groß, die Einstellung stimmt“, lobte Ralf Heskamp am Samstag bei Magenta Sport. Durch den Dreier beim Aufsteiger konnten die Meidericher ihre Sieglos-Serie beenden. „Wir hätten noch früher Ruhe haben können“, sagte Heskamp und trauerte einigen verschenkten Punkten aus den Vorwochen hinterher.

Der 57-Jährige sieht in Torsten Ziegner, der mit vielen Wechseln und Systemänderungen immer wieder mutige Personalentscheidungen getroffen hat, den richtigen Mann, um den Prozess mit Blick auf die Zweitliga-Mission 2025 weiter voranzutreiben. Heskamp zog ein Zwischenzeugnis für den Trainer: „Er ist in einer schwierigen Situation gekommen und hat es sehr gut gemeistert. Wir haben eine Gemeinschaft aufgebaut.“

Einen großen Umbruch wird es aber auch zur kommenden Spielzeit nicht geben. 20 Spieler besitzen einen gültigen Vertrag über den 30. Juni 2023 hinaus. Die Kaderplanung hängt aktuell noch vom laufenden, sich ziehenden Lizenzierungsverfahren ab.

Hoffen auf frisches Geld - Heskamp bleibt optimistisch

Die Zebras müssen bis zum 7. Juni wie erwartet noch Auflagen erfüllen und benötigen zum Lückenschluss einen hohen Betrag im unteren siebenstelligen Bereich. Die Fans machen sich Sorgen, Heskamp strahlte am Wochenende Optimismus aus.

„Das ist natürlich unbefriedigend. Wir haben damit gerechnet, jetzt ist der Betrag relativ groß. Aber es nützt nichts, negativ zu sein. Wir müssen das Beste daraus machen. Wir versuchen, über Sponsoren Geld zu bekommen. Da bin ich positiv.“ In den kommenden Wochen steht den Verantwortlichen noch viel Arbeit bevor.