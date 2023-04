Sieglos-Serie beendet! MSV Duisburg geht mit Kantersieg großen Schritt Richtung Klassenerhalt

Der MSV Duisburg hat sein Auswärtsspiel bei der SpVgg Bayreuth mit 4:0 (1:0) gewonnen. Der Klassenerhalt in der 3. Liga ist damit so gut wie sicher.

Beim MSV Duisburg können allmählich die Planungen für die kommende Saison intensiviert werden. Die Zebras haben ihre Negativserie von acht Spielen ohne Sieg beendet und auswärts mit 4:0 bei der SpVgg Bayreuth gewonnen. Der Nicht-Abstieg dürfte damit nach 34 Spieltagen sicher sein.

Der Druck lag im Vorfeld der Partie klar beim Aufsteiger aus Bayreuth, der vor heimischer Kulisse unbedingt gewinnen musste, um die Chancen auf ein zweites Drittligajahr zu wahren. Die Meidericher wollten nach den guten Resultaten gegen Wiesbaden und Elversberg endlich mal wieder als Sieger vom Platz gehen.

Torsten Ziegner veränderte seine Aufstellung auf gleich sechs Positionen, allein drei Wechsel nahm der Trainer in der Viererkette vor. Leroy Kwadwo, Tobias Fleckstein und Joshua Bitter spielten für Marvin Senger, Sebastian Mai (muskuläre Probleme) und Rolf Feltscher. Zudem ersetzte Marvin Knoll Marvin Bakalorz auf der Doppelsechs neben Niclas Stierlin, für den Caspar Jander auf der Bank Platz nehmen musste. Benjamin Girth stürmte als einzige Spitze für Julian Hettwer.

Den besseren Start erwischten allerdings die Altstädter. Eroll Zejnullahu traf in Folge eines Freistoßes schon nach wenigen Minuten zur Führung, doch Schiedsrichter Alexander Sather gab den Treffer nicht. Die Ausführung des ruhenden Balles ging dem Unparteiischen zu schnell. Glück für die Duisburger, die danach Grund zum Jubeln hatten. Wie schon am Dienstag flankte Marvin Ajani von rechts maßgenau in den Sechzehner. Niklas Kölle lauerte am zweiten Pfosten und schob gekonnt ein (7.). Für den Linksaußen war es das dritte Saisontor und das zweite innerhalb von fünf Tagen.

SpVgg: Petzold – Heinrich, Weber, Schwarz, Götz (59. Hemmerich) – Groiß (68. Latteier), Kirsch, Zejnullahu (59. Diawusie), Nollenberger – Fenninger (59. George), Ziereis. MSV: Müller – Bitter (68. Feltscher), Fleckstein, Kwadwo, Mogultay – Knoll (46. Jander), Stierlin (46. Bakalorz) – Ajani (78. Bakir), Frey, Kölle – Girth (62. Hettwer). Schiedsrichter: Alexander Sather Zuschauer: 4.000 Gelbe Karten: Zejnullahu (56.), Bakalorz (58.), Ajani (71.), George (71.). Tore: 0:1 Kölle (7.), 0:2 Kölle (55.), 0:3 Hettwer (65.), 0:4 Feltscher (76.).

Danach neutralisierte sich das kampfbetonte Geschehen auf dem holprigen Rasen im Hans-Walter-Wild-Stadion weitgehend. In einer chancenarmen ersten Hälfte hatten die Gastgeber den Ausgleich zweimal auf dem Fuß. Die beste Chance vergab Markus Ziereis aus wenigen Metern vor Vincent Müller (16.). Ein Kopfball von Alexander Nollenberger wäre ebenfalls beinahe gefährlich geworden (40.), während die Zebras auf Konter lauerten und einen davon durch Kölle leichtfertig liegen ließen.

Nach dem Seitenwechsel gingen die Hausherren wie erwartet mehr ins Risiko, doch die MSV-Defensive hatte die Offensive der SpVgg gut im Griff und schlug erneut durch Kölle eiskalt zu. Per Zufall landete der Ball beim Doppeltorschützen, der aus kurzer Distanz leichtes Spiel hatte. Die 600 mitgereisten MSV-Fans hatten bis zum Abpfiff Grund zum Feiern und sangen "Oh, wie ist das schön". Nur drei Minuten nach seiner Einwechslung blieb Hettwer im Eins-gegen-eins gegen Luca Petzold ganz cool und legte die Kugel zum 3:0 am Bayreuth-Keeper vorbei. Ein Strahl von Feltscher sorgte für die endgültige Entscheidung (76.). Bakir traf noch die Latte (80.).

Die Duisburger schoben sich auf Rang zwölf vor und liegen nun elf Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Am Freitagabend (19 Uhr) kommt es dann in der Schauinsland-Reisen-Arena zum Wiedersehen mit Ex-Trainer Pavel Dotchev, wenn der FC Erzgebirge Aue zu Gast ist.