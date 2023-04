3. Liga: BVB II schlägt Spitzenreiter Elversberg - Zimmermann lobt Disziplin

Borussia Dortmund II hat mit 2:0 (1:0) gegen Tabellenführer SV Elversberg gewonnen und einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der 3. Liga gemacht.

Nachdem die positive Serie von Borussia Dortmund II in der 3. Liga vergangene Woche mit der 1:2-Niederlage gegen den SC Verl geendet hatte, meldete sich der BVB am 34. Spieltag eindrucksvoll zurück und besiegte Spitzenreiter SV Elversberg mit 2:0 (1:0).

BVB-Trainer Jan Zimmermann bezeichnete die Niederlage gegen Verl vor der Partie als „Ausrutscher” und sollte damit recht behalten. Dortmunds Top-Torjäger Justin Njinmah brachte seine Mannschaft in der 36. Minute durch seinen elften Saisontreffer in Führung. In Durchgang zwei besorgte Falko Michel nach Vorlage von Njinmah den 2:0-Endstand (61.).

„Wir wollten kompakt stehen, gut umschalten und in Ballbesitz das Spielfeld breit machen”, erklärte Zimmermann den Matchplan. „In den ersten 15 Minuten war es ein bisschen wackelig, aber danach sehr stabil, sehr diszipliniert und taktisch richtig gut. Wir hätten auch früher das dritte Tor machen können, in der letzten Viertelstunde jedoch auch noch einen bekommen können und dann wäre es nochmal richtig eng geworden”, analysierte der 43-Jährige. „Unterm Strich war es ein verdienter Sieg."

Nach der Niederlage gegen Verl habe die Mannschaft gegen den Tabellenführer durch Mut und Selbstvertrauen überzeugt. „Es war wichtig, dass wir nach der einen Niederlage nicht umfallen, sondern stabil bleiben und das haben die Jungs gegen Elversberg unterstrichen”, erklärte Zimmermann.

BVB II will gegen Viktoria Köln den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen

Am kommenden Spieltag haben die Dortmunder die Möglichkeit, mit einem Sieg gegen Viktoria Köln (Sonntag, 7. Mai, 14 Uhr) einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Das Hinspiel gegen die Kölner ging damals - noch unter der Leitung von Ex-Coach Christian Preußer - im Stadion am Zoo in Wuppertal mit 0:2 in der Schlussphase verloren.

Dementsprechend rechnet Zimmermann mit einem schwierigen Auswärtsspiel. „Viktoria Köln ist eine spielstarke Mannschaft, die genau so wie Verl, den Klassenerhalt schon sicher hat. Sie haben eine interessante Art Fußball zu spielen und es wird mit Sicherheit wieder ein intensives Spiel für uns”, erklärte der Dortmunder Trainer mit Hinblick auf die kommende Aufgabe.