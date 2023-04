3. Liga: Elversberg strauchelt weiter - BVB II landet Coup gegen Spitzenreiter

Die U23 von Borussia Dortmund hat einen Sieg gegen Drittliga-Spitzenreiter SV Elversberg gefeiert. Damit ist der Klassenerhalt ganz nah.

Die U23 von Borussia Dortmund hat einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Das Heimspiel gegen Spitzenreiter SV Elversberg gewann der BVB am Samstagnachmittag mit 2:0. Damit zeigte das Team von Trainer Jan Zimmermann eine Reaktion auf die 1:2-Niederlage beim SC Verl zum Wochenbeginn und hat den Klassenerhalt so gut wie sicher.

Elversberg hingegen strauchelt weiter: Der über weite Strecken der Saison so überragende Tabellenführer blieb zum vierten Mal in Serie sieglos, hat aber dennoch ein komfortables Polster auf den Relegationsrang.

Den besseren Start erwischten die Gäste, nach knapp neun Minuten musste Torhüter Marcel Lotka zum ersten Mal eine gefährliche Chance abwehren. Dortmund brauchte etwas, um ins Spiel zu kommen, wurde mit der Zeit aber aktiver.

Das machte sich nach 36 Minuten bezahlt: Justin Njinmah erzielte das 1:0. Dem elften Saisontreffer des Dortmunder Top-Torjägers war ein Konter nach einer Elversberger Ecke vorausgegangen.

BVB: Lotka - Özkan, Dams, Papadopoulos, Rothe (76. Guille) - Kamara (71. Pohlmann), Pfanne - Njinmah (90. Elongo-Yombo), Eberwein, Michel - Tattermusch (76. Otuali) Elversberg: Kristof - Pinckert, Fellhauer (32. von Piechowski), Antonitsch, Neubauer - Dürholtz (59. Rochelt), Thore Jacobsen (70. Dacaj), Sahin - Feil, Woltemade (70. Koffi), Schnellbacher Tore: 1:0 Njinmah (36.), 2:0 Michel (61.)

Mit der etwas schmeichelhaften Führung ging es in die Pause, wobei das Tor dem BVB merklich Sicherheit verlieh. Nach Wiederanpfiff blieb der BVB dran, von der SVE kam jetzt weniger. Njinmah hatte das 2:0 auf dem Fuß (53.). Besser machte es sein Offensiv-Kollege Falko Michel, der einen abgefälschten Njinmah-Abschluss aus kurzer Distanz zum 2:0 ins Tor köpfte (61.).

Wenig später verpasste Njinmah das dritte Tor (68.). Das rächte sich aber nicht, da den Elversberger der Anschluss nicht gelang - und der BVB den dritten Sieg aus den vergangenen vier Spielen feierte, nach dem der Klassenerhalt wohl nur noch Formsache ist.