Drittligist SV Waldhof Mannheim reist am kommenden Spieltag an die Essener Hafenstraße. Die bisherige Saison der Mannheimer wirft einige Fragen auf.

Der SV Waldhof Mannheim zeigt in dieser Saison zwei verschiedene Gesichter. Während der Drittligist mit 40 Punkten aus 16 Partien die heimstärkste Mannschaft der Liga ist, rangiert der SVWM in der Auswärtstabelle mit nur elf Zählern nach 15 Spielen auf Platz 17. Sechsmal kassierten sie auswärts bereits mindestens drei Gegentore.

Eine richtige Erklärung gibt es für diese Statistik wohl nicht. Mannheim wäre zuhause auf Meisterkurs, aber sie spielen in der Fremde häufig wie ein Absteiger. So kommt es den Mannheimern sicherlich nicht recht, dass die nächste Partie wieder auswärts stattfindet.

Am kommenden Sonntag (16. April, 14 Uhr) ist der Klub zu Gast bei Rot-Weiss Essen – dem Ex-Verein von Trainer Christian Neidhart. Die Ausgangslage ist klar: Mannheim muss gewinnen, um weiterhin im Rennen um den Relegationsplatz mitzumischen. Nach 31 Partien beträgt der Rückstand auf Dynamo Dresden, die als Tabellenvierter (wegen Freiburg II) zur Relegation berechtigt wären, fünf Punkte.

Mut macht dem Waldhof zwar nicht die Auswärtsbilanz, aber dafür eine andere Statistik. Die Neidhart-Elf sind die Comeback-Könige der Liga. In dieser Saison geriet der Tabellensiebte bereits 21-Mal in Rückstand – nur Bayreuth (22) und Oldenburg (22) mussten dieses Gefühl häufiger erleben – holte dabei aber mit 21 Punkten die meisten Zähler.

Diese fünf Drittliga-Mannschaften haben nach Rückständen die meisten Punkte geholt: 1. Waldhof Mannheim (21 Punkte nach Rückstand) 2. Dynamo Dresden (17 Punkte nach Rückstand) 3. VfL Osnabrück (17 Punkte nach Rückstand) 4. Viktoria Köln (16 Punkte nach Rückstand) 5. SC Verl (15 Punkte nach Rückstand)

In sechs Partien schaffte es der Drittligist, einen Rückstand komplett in einen Sieg umzumünzen – auch das ist Liga-Rekord. Diese Statistik ist ein klares Indiz, dass die Mentalität in der Mannschaft stimmt.

"Vonne Hafenstraße" - der RWE-Talk. Hier geht es zur Übersichtsseite aller Talks . Die nächste Folge gibt es am Montag nach dem Spiel gegen Waldhof Mannheim.

Zum Vergleich: Mit dem TSV 1860 München, FSV Zwickau und MSV Duisburg gibt es in der 3. Liga drei Teams, die nach einem Rückstand noch keinen einzigen Dreier einfahren konnten. Trotzdem wird Coach Neidhart natürlich nicht zufrieden sein, dass seine Mannschaft so häufig einem 0:1 hinterherlaufen muss.