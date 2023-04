3. Liga: Über 450-Profispiele - Routinier verkündet Karriereende live im TV

Nach über 450 Spielen in der 2. Bundesliga und 3. Liga hat Marc Schnatterer von Waldhof Mannheim das Ende seiner Karriere im Sommer im TV verkündet.

224 Partien bestritt Marc Schnatterer in der 2. Bundesliga, 227 Mal stand er in der 3. Liga auf dem Rasen. Doch ab dem Sommer werden keine Einsätze mehr hinzukommen. Der 37 Jahre alte Offensivspieler in Diensten von Waldhof Mannheim beendet nach der laufenden Saison seine Karriere. Das verkündete Schnatterer nach dem Last-Minute-Sieg gegen den SC Freiburg II (2:1) im TV-Interview nach der Partie.

"Das habe ich mir lang durch den Kopf gehen lassen. Aber so war der Entschluss dann vor eineinhalb oder zwei Wochen mit meiner Familie zusammen", sagte Schnatterer bei Magenta Sport. "Es gibt da auch kein Zurück. Es war eine unglaublich schöne Zeit und ich freue mich auf die letzten sieben Wochen und dann machen wir Urlaub und schaffen was anderes."

Schnatterer spielt seit Sommer 2021 für Mannheim, kam unter Trainer Christian Neidhart zuletzt nicht mehr über die Rolle eines Einwechselspielers hinaus. Die längste Zeit seiner Karriere verbrachte der Linksaußen beim 1. FC Heidenheim. 13 Jahre spielte er für den FCH und wurde in dieser Zeit zu einem prägenden Gesicht des Klubs. In 457 Einsätzen für die Heidenheimer erzielte er 122 Tore und feierte 2014 den Aufstieg in die 2. Bundesliga. 2020 stand Schnatterer mit seinem langjährigen Klub gar vor dem Aufstieg in die Bundesliga, scheiterte in der Relegation an Werder Bremen.

Zum Zeitpunkt des Interviews wussten seine Mannheimer Teamkollegen offenbar noch nichts von seinem bevorstehenden Abschied. "Ich werde das jetzt den Jungs in der Kabine auch sagen und dann schaffen wir es auch noch, ein Kaltgetränk in die Kabine zu holen und dann stoßen wir an."