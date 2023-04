Ausland: Soukou über RWE, VfL, Türkei-Abenteuer und seine neue "Ovatime"-App

Seit Januar 2023 spielt Cebio Soukou in der Türkei. Neben seinem Beruf als Fußball-Profi versucht er sich auch als App-Entwickler. Der Bochumer hat eine neue App auf den Markt gebracht.

Im Januar wechselte Cebio Soukou vom SV Sandhausen zu Bandirmaspor in die zweite türkische Liga. Kapitän dieser Mannschaft ist Kevim Avci, ehemaliger Spieler von Rot-Weiss Essen.

Soukou, ebenfalls ein Ex-RWE-Profi und einstiger Spieler des VfL Bochum, ist in der Türkei auf jeden Fall gut angekommen.

Sechs Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen: eine ordentliche Bilanz. Noch höher zu bewerten sind diese Zahlen, wenn man die Querelen innerhalb seines neuen Vereins berücksichtigt.

"Ich bin seit Januar hier und habe schon zwei Trainerwechsel miterlebt. Die Bosse sind unzufrieden, weil wir dem Saisonziel Aufstieg hinterherhinken. Hier lebt man für den Fußball und trifft auch schonmal sehr emotionale Entscheidungen. Insgesamt bin ich hier aber zufrieden. Wir haben eine schöne Wohnung und wenn wir irgendetwas erledigen müssen, seien es Einkäufe oder Behördengänge, dann wird vom Verein immer jemand als Übersetzer zur Verfügung gestellt. Es lässt hier gut leben", erzählt Soukou.

Aus der zweiten Mannschaft des VfL Bochum wechselte Cebio Soukou 2012 zu Rot-Weiss Essen, blieb dreieinhalb Jahre an der Hafenstraße und erzielte 19 Tore in 67 Einsätzen. Über Erzgebirge Aue und Hansa Rostock führte sein Weg zu Arminia Bielefeld. Mit dem damaligen Zweitligisten feierte er 2020 den Aufstieg und erfüllte sich den Traum von der Bundesliga. Ein Jahr später zog Soukou zum SV Sandhausen weiter. Für den Zweitligisten kam der Stürmer auf 14 Einsätze. Seit Januar 2023 spielt er in der Türkei bei Bandirmaspor.

Der 30-Jährige hat sich in den letzten Monaten ein zweites Standbein aufgebaut. Er ist der Mit-Entwickler der Trainings-App "Ovatime".

"Wir sind der festen Überzeugung, dass Mannschaftstraining allein nicht ausreicht, um dich als Fußballer in sämtlichen Bereichen zu verbessern. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Alle Übungen, die du für eine optimale körperliche Verfassung benötigst, in eine 90-minütige Trainingseinheit aufzunehmen, ist für Trainer nahezu unmöglich. Um dich von anderen Spielern abzuheben, solltest du dein Training daher eigenständig um zusätzliche Einheiten erweitern. Und unsere App hilft dabei", erklärt Soukou.

Er, der schon schwere Knieverletzungen und einen Doping-Skandal - die Fans von Rot-Weiss Essen werden sich erinnern - hinter sich hat, ergänzt: "Die App hilft einem dabei auch, wie man besser auf seinen Körper achtet, wie man Verletzungen vorbeugt. Und: wie und welche Nahrungsergänzungsmittel man zu sich nehmen kann. Wenn ich damals die Möglichkeit, das Wissen solch einer App gehabt hätte, wären einige Dinge vielleicht nicht passiert. So wie die Dopinggeschichte im Jahr 2015 bei Rot-Weiss Essen."

Soukous Vertrag bei Bandirmaspor läuft noch bis zum Sommer 2024. Ob der Nationalspieler des Benins, der in Bochum aufgewachsen ist, noch einmal in den Pott zurückkehrt und eventuell für den VfL oder RWE spielen wird, lässt er offen. Soukou: "Im Fußball kann man nichts planen. Aber klar: Ich trage beide Verein in meinem Herzen und verfolge die Wege dieser geilen Klubs. Ich hoffe, dass beide Fanlager in dieser Saison nach dem letzten Spieltag den Klassenerhalt in der Bundesliga und 3. Liga feiern werden. Ich bin davon überzeugt, dass sowohl der VfL als auch RWE drinbleiben."