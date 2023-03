MSV Duisburg: Vor Elversberg - Zwei Spieler fehlen am Dienstag im Training

Der MSV Duisburg bereitet sich auf das Heimspiel gegen die SV Elversberg vor. Zwei Profis fehlten bei der Trainingseinheit am Dienstag.

Nach drei Remis im eigenen Stadion in Folge giert der MSV Duisburg auf einen Heimsieg. Die nächste Chance bietet sich am kommenden Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker), wenn Drittliga-Tabellenführer bei den Zebras gastiert.

In der Vorbereitung auf diese schwierige Aufgabe konnten zwei angeschlagene Duisburger Profis nicht an der Trainingseinheit am Dienstag teilnehmen. Neben Rolf Feltscher fehlte Chinedu Ekene.

Rechtsverteidiger Feltscher laboriert noch immer an den Folgen der Bänderverletzung, die er sich im Spiel gegen den VfB Oldenburg (3:2) Anfang des Monats zugezogen hatte. Offensivmann Ekene setzte hingegen aufgrund einer Sehnenreizung der Gesäßmuskulatur aus.

Inwiefern das Duo gegen Elversberg mitwirken kann, teilte der Verein nicht mit. Jedenfalls muss der kommende Gegner am Samstag mit Top-Torjäger Luca Schnellbacher und Rechtsverteidiger Robin Fellhauer auf zwei wichtige Spieler verzichten.