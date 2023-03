MSV Duisburg: Aufstiegsdruck – So soll die Zweitliga-Mission bis 2025 gelingen

Duisburgs neuer Sportvorstand Ulf Schott stellte den Mitgliedern des MSV Duisburg seine ambitionierte Zielsetzung vor. Gelingt der Aufstieg nicht, droht die Bedeutungslosigkeit.

Mit knapp 20 Minuten Sprechzeit führte Ulf Schott bei der fast fünfstündigen Mitgliederversammlung des MSV Duisburg eine der längsten und nicht nur aus Fan-Sicht spannendsten Reden am Mittwochabend.

Nach der obligatorischen Vorstellungsrunde erläuterte der frisch gewählte Sportvorstand der Zebras ausführlich die von Präsident Ingo Wald im August 2022 ausgegebene Zweitliga-Mission bis 2025. Auch Ralf Heskamp ist Teil der Strategie des 52-Jährigen. Doch Duisburgs Sport-Geschäftsführer überließ den Großteil der Inhalte lieber dem im Frühjahr 2022 als Berater für sportliche Kompetenz verpflichteten, langjährigen FIFA-Manager und DFB-Direktor im Bereich Elite- und Talentförderung.

Schott, früher selbst für Darmstadt 98 in der zweiten Liga unterwegs, hatte die Mitglieder schnell auf seiner Seite und erntete für seine Worte viel Applaus. Doch der Weg ist lang, der Erfolgsdruck groß. Gelingt der Aufstieg in den nächsten zwei Jahren nicht, wäre das Ziel zweite Liga auf Dauer meilenweit entfernt. Ein harter Cut müsse her. Die Alarmglocken könnten läuten.

"In der 3. Liga zu überleben, kann nicht unser Ziel sein. Wir haben ein strukturelles Defizit. In der Zweiten Liga würden wir schwarze Zahlen schreiben und die Konsolidierung erreichen. Wir sind gefestigter, aber noch immer auf wackligen Füßen", sagte Wald zuvor zur finanziellen Situation. Genau damit steht und fällt alles. Durch die Generierung weiterer Großsponsoren, die Nähe zu den Niederlanden und nach Belgien oder den guten Kontakt in die USA durch Anteilseigner Capelli bestünden gute Möglichkeiten.

Die Mitglieder forderten klar formulierte Ziele, statt leerer Versprechen. Schott präsentierte der Anhängerschaft fünf Säulen: Verantwortung Sport, Spielidee/-philosophie, Kaderentwicklung und Scouting, individuelle Entwicklung und Integration des NLZ.

Es gelte, sich zunächst an kleinen Erfolgen zu messen. „Das ist kein Versprechen, sondern unsere Vision. Wenn man sich das Ziel nicht setzt, kann man es auch nicht erreichen. Dem müssen wir alles unterordnen. Die letzte Klarheit hat gefehlt, danach müssen wir uns ausrichten, lauter werden und mutig sein“, sagte Schott, der dem MSV mit seinem Fachwissen helfen möchte. „Eine Konzeption ist nur so gut, wie die handelnden Personen. Es ist ein Prozess, in dem wir auch Werte schaffen wollen. Das wird nicht einfach“, weiß Schott.

Heskamp hingegen informierte über die Leitplanken für die sportliche Leitung und zeigte sich stolz, dass das Konzept des Aus- und Weiterbildungsvereins durch die „hervorragende Arbeit im NLZ“ und das Heranführen junger Talente in die Profimannschaft seine Früchte trage.

Zaubern können wir nicht. Wichtig ist für uns, dass die finanziellen Rahmenbedingungen da sein müssen, damit wir in die zweite Liga aufsteigen können Ralf Heskamp

„Zaubern können wir nicht. Wichtig ist für uns, dass die finanziellen Rahmenbedingungen da sein müssen, damit wir in die zweite Liga aufsteigen können. Der Anspruch ist hoch. Es ist die größte Aufgabe, das hinzubekommen. Wir müssen nicht den größten Etat haben, sollten damit aber unter den ersten Fünf liegen“, sagte der 57-Jährige.

Wie hoch dieser in der kommenden Saison sein wird, darüber konnte Thomas Wulf, Geschäftsführer der GmbH & Co. KGaA, noch keine Aussage treffen. Erst müsse das Lizenzierungsverfahren des DFB abgewartet werden, bis geprüft werden kann, was möglich ist.

Wald ist dahingehend guter Dinge. "Die Unterlagen sind fristgerecht eingereicht worden. Wir rechnen mit einer Rückmeldung in den nächsten Tagen. Der DFB wird sie kritisch überprüfen und Nachreichungen einfordern. Das ist ein Standardprozess. Wir werden die Lücke schließen und sind durch die Stundung von Schauinsland schon einen guten Schritt weiter.“

Die Hoffnung auf den langfristigen Erfolg ist zweifelsohne da. Doch floskelhafte Sätze wie von Wald („Wir sind bereit, neue Wege zu gehen und Veränderungen durchzuführen“) allein sind sicher nicht ausreichend. Um den Aufstieg bis 2025 zu realisieren und den Umbau der Mannschaft weiter voranzutreiben, ist neben der sportlichen Konstanz auch dringend frisches Geld nötig.

Gerade das Sponsoring wurde in der Vergangenheit oft kritisiert. Wald betonte, dass der MSV von den Marketingerlösen in der 3. Liga auf Rang vier liege und hofft, das Potenzial für finanzstarke Geldgeber schnell ausschöpfen zu können. Denn viel Zeit bleibt den Zebras nicht mehr.