MSV Duisburg: Der Liveticker der JHV zum Nachlesen

Beim MSV Duisburg steigt an diesem Mittwochabend ab 18 Uhr die Jahreshauptversammlung. Alles dazu hier in unserem Liveticker.

22.53 Uhr: 20) Schlusswort des Vorsitzenden: Die JHV neigt sich dem Ende zu! Der alte und neue Vorsitzende Ingo Wald verabschiedet sich. Einen schönen Restabend noch. "Besser hätte die Versammlung nicht beendet werden können mit der Wahl von Robert. Danke an alle, die so lange ausgehalten haben und Beiträge geleistet haben."

22.47 Uhr: Es geht weiter unter Verschiedenes: Das Clubhaus sei ein Dauerthema, sagt Ingo Wald. "Das Dach zu sanieren, kostet 100.000 Euro. Da haben wir erste Angebote eingeholt und einen Förderantrag gestellt. Der Eigenanteil liegt bei 50 Prozent."

22.40 Uhr: 19) Verschiedenes: Es wird ein Antrag gestellt, um ein Ehrenmitglied zu bestimmen. Es geht um Robert Philipps. Das scheidende Vorstandsmitglied ist gewählt. Es wird emotional. Philipps kommen die Tränen...

22.37 Uhr: 18) Wahl von Delegierten für die Vertretung im MSV Duisburg 02 Dachverein e.V.: Neun Kandidaten und zwei Ersatzmitglieder wurden im Vorfeld vorgeschlagen. Es wird erneut per Handzeichen abgestimmt. Die Wahl ist damit durch.

22.36 Uhr: Ursula Lang ist gewählt!

22.32 Uhr: Der Punkt 16) Wahl zum Ehrenrat wird übersprungen. Es geht weiter mit Top 17), der Wahl des Rechnungsprüfers. Ursula Lang und Tobias Pentek stehen zur Wahl. Es wird offen abgestimmt.

22.30 Uhr: Das Ergebnis ist da. Gewählt sind Justin Rohloff für vier Jahre sowie Alessio Vigna für zwei Jahre. Beide stammen aus der aktiven Fanszene.

22.17 Uhr: Die Halle hat sich ordentlich geleert inzwischen...

22.05 Uhr: 537 Mitgliederinnen und Mitglieder sind vor Ort! Es wird ausgezählt...

21.54 Uhr: 15) Wahlen zum Verwaltungsrat: Vier Kandidaten stehen zur Wahl: Justin Rohloff, Ralf Rottmann, Martin Sprung, Alessio Vigna. Die Kandidaten stellen sich kurz vor.

21.53 Uhr: Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, Bernd Osburg (CEO Thyssenkrupp) und Pastor Preuß werden dem Team in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft beratend zur Seite stehen!

21.47 Uhr: Die Abstimmung per Handzeichen ist eindeutig! Es gibt nur zehn Gegenstimmen und einige wenige Enthaltungen neben den Betroffenen. Der Vorstand ist mit deutlicher Mehrheit gewählt. Das Team nimmt die Wahl an!

21.45 Uhr: Jetzt wird hier gewählt! Stimmzettel werden wohl nicht benötigt.

21.43 Uhr: Die restlichen Teammitglieder geben noch Informationen zu ihrer Person und zum jeweiligen Zuständigkeitsbereich bekannt.

21.39 Uhr: "Wir müssen kreative Wege finden. Der erste Schritt ist gegangen. Wir wollen gemeinsame Voraussetzungen für langfristigen Erfolg schaffen." Weitere Partner dazuzugewinnen oder Kontakte nach Belgien oder in die Niederlande zu schaffen, gehört zu den Zielen. "Wenn wir es uns nicht setzen, können wir es auch nicht erreichen", sagt Schott und beendet seine knapp 15-minütige Rede.

21.35 Uhr: Schott schwärmt von der guten Integration der eigenen Nachwuchstalente: „Das sind tolle erste Schritte, um Werte zu schaffen."

21.29 Uhr: „Wir müssen klar und mutig sein. Deshalb kam auch die Vision zweite Liga bis 2025. Es gibt keinen Grund, sich dieses Ziel nicht zu setzen. Das ist kein Versprechen, sondern unsere Vision. Das betrifft den sportlichen und den wirtschaftlichen Bereich.“

21.27 Uhr: Der FIFA-Funktionär möchte die Grundlage für den Erfolg schaffen. „Wir müssen nicht nur eine langfristige Konzeption erarbeiten und umsetzen, sondern auch Durchhaltevermögen haben.“

21.17 Uhr: Ulf Schott wird persönlich und teilt gleich seine Gedanken zur sportlichen Ausführung mit.

21.14 Uhr: 14) Wahl der Vorstandsmitglieder: Ingo Wald stellt sein Team noch mal kurz vor.

21.12 Uhr: 13) Satzungsänderung (§5 gemäß Anlage): Ein Aufnahmeantrag muss nicht mehr nur schriftlich eingereicht werden, sondern kann auch online gestellt werden.

21.11 Uhr: 12) Entlastung des Vorstandes: Der Vorstand ist entlastet!

21.08 Uhr: 11) Entlastung des Verwaltungsrates: Die Blockabstimmung ist durch!

21.00 Uhr: SLR-Leiter Andreas Rüttgers tritt überraschend vors Mikro. Eigentlich wollte er nach Absprache mit Gerald Kassner nicht vor Ort sein. Er gab eine Erklärung ab: "Es wurden Versprechungen gemacht, die bis zu heutigem Tag nicht eingehalten wurden, aber wir sind selbstverständlich für weitere Gespräche offen. Es hat nichts mit Einflussnahme zu tun. Das Darlehen haben wir damals an den e.V. gegeben. Für uns gibt es nur einen MSV und keine KGaA. Wir wollen, dass der MSV am Leben bleibt. Wir haben über 10 Millionen zur Verfügung gestellt." Es bleibt abzuwarten, ob es zu einer langfristigen Lösung kommt. "Wir werden im Interesse des MSV handeln und ich bin weiter zuversichtlich", sagte Wald.

20.56 Uhr: Der nächste ältere Herr bemängelt die Einstellung der Spieler. Heskamp entgegnet: "Haben Sie die letzten beiden Heimspiele gesehen?" und spielt auf die Aufholjagd und den großen Kampf der Spieler an. "Der Anspruch ist hoch, das ist normal. Aber an der Einstellung liegt es definitiv nicht."

20.47 Uhr: Einige Mitglieder sorgen sich darum, dass das Nachwuchsleistungszentrum abgeschafft werden könnte bzw. weniger Geld dafür zur Verfügung stehen würde. "In der 3. Liga ist ein NLZ nicht verpflichtend. Aber wir sind ein Aus- und Weiterbildungsverein. Wenn wir den Weg gehen und das abschaffen, würden wir unglaubwürdig werden. Wir führen Spieler an die erste Mannschaft. Das ist ein Gerücht und absolut nicht vorstellbar. Es ist das Herzstück des Vereins", sagt Wald. Die oft kritisierte Kommunikation soll verbessert werden.

20.37 Uhr: Thema Zweitliga-Mission 2025. Das Mitglied fordert von Heskamp mehr Inhalte zum Erreichen dieses Ziels als "nur die Vorstellung von ein paar Einsatzminuten der U21-Spieler". Der Geschäftsführer Sport antwortet: „Zaubern können wir nicht. Wichtig ist für uns, dass die finanziellen Rahmenbedingungen da sein müssen, damit wir in die zweite Liga aufsteigen können. Es ist die größte Aufgabe, das hinzubekommen. Wir müssen nicht den größten Etat haben, sollten aber unter den ersten Fünf sein“, antwortet Heskamp.

20.32 Uhr: Noch mal zum SLR-Konflikt: Die Wogen wurden in soweit geglättet, dass keine Personalien mehr betroffen sind.

20.26 Uhr: Das nächste Mitglied sorgt für einige Lacher, spricht zehn Themen auf einmal an und bekennt sich klar zum MSV. Von solchen Beiträgen lebt eine JHV immer wieder! Thema Lizenz: "Die Unterlagen sind fristgerecht eingereicht worden. Wir rechnen mit einer Rückmeldung in den nächsten Tagen. Der DFB wird sie kritisch überprüfen und Nachreichungen einfordern. Das ist ein Standardprozess. Wir werden die Lücke schließen und sind durch die Stundung von Schauinsland schon einen guten Schritt weiter. Ich bin guter Dinge", sagt Wald. Der Präsident spricht auch über das Abbrennen von Pyrotechnik in Essen. „Das war unschön. Wir wissen noch nicht, welches Bußgeld uns erwartet.“

20.18 Uhr: 10) Aussprache zu den Berichten Ziffer 5. – 9: Der erste Fan spricht den um ein Jahr verlängerten Stundungsvertrag mit Schauinsland an und fragt, warum man diese Nachricht hier und heute und nicht im Vorfeld erfährt. Wald antwortet optimistisch: „Wir haben über längere Zeit sehr gute Gespräche geführt und für beide Gesellschaften die Stundung erhalten. Da ist alles unter Dach und Fach. Wir wollten für beide den zeitlichen Druck rausnehmen. Die Diskussion ist aber noch nicht abgeschlossen. Wir sind von beiden Seiten daran interessiert, eine langfristige Lösung herbeizuführen.“

20.15 Uhr: 9) Bericht der Rechnungsprüfer: Alles rechtens, es kommt zur Aussprache!

20.08 Uhr: Neben organisatorischer Hilfestellung besteht eine wesentliche Funktion des Dachvereins darin, den Amateur- und Breitensport in den angeschlossenen Einzelvereinen finanziell zu fördern.

20.01 Uhr: Wer ist und was leistet der Dachverein? Im Jahr 2002 erfuhr der MSV Duisburg 02 e.V. eine bedeutende strukturelle Veränderung: Der Fußball- Lizenzbetrieb wurde aus dem Verein herausgelöst und in eine Kapitalgesellschaft überführt. Beim MSV e.V. verblieben die Abteilungen Fußball-Jugend, Fußball-Altliga sowie Handball, Hockey, Judo, Leichtathletik, Turnen und Volleyball.

19.59 Uhr: 7) Berichte der Abteilungen: Die Berichte wurden schriftlich erstellt und vor der Versammlung im Eingangsbereich ausgelegt. Für 8) Bericht des MSV Duisburg 02 Dachverein e.V. gilt dasselbe. Und doch wird darüber gerade noch berichtet.

19.56 Uhr: 6) Bericht des Verwaltungsrates: Thomas Maassen war hier schnell fertig... Peter Dahmen wird noch verabschiedet, bevor es hier gleich schon mit Punkt 7) weitergeht.

19.52 Uhr: Das Eigenkapital der MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA beläuft sich zum Stichtag 30.06.2022 auf 9,4 Millionen Euro (zum 30.06.2021: 8,7 Millionen Euro). Damit ist Tagesordnungspunkt 5) abgeschlossen.

19.51 Uhr: Die Gesamtleistung im Geschäftsjahr 2021/22 beläuft sich auf 16,7 Millionen Euro und ergibt sich aus Umsatzerlösen in Höhe von 9,7 Millionen Euro und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 7 Millionen Euro. Der Gesamtaufwand beträgt 16 Millionen Euro.

19.47 Uhr: Finanzgeschäftsführer Thomas Wulf tritt erstmals vor die Mitglieder und spricht über das Zahlenwerk der MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA, die die Saison 2021/22 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 0,7 Millionen Euro abgeschlossen hat.

19.44 Uhr: Wald bedankt sich für Philipps 20 Jahre in verschiedenen Positionen beim MSV. "Robert ist für den e.V. unerreichbar!"

19.42 Uhr: „Wir sind weiterhin nicht mehr bilanziell überschuldet“, sagt Philipps, der nach langer Zeit bekanntlich nicht mehr kandidieren wird, bedankt sich für das Vertrauen von Wald und Co. sowie für die Zusammenarbeit in der Vergangenheit. Auch für das scheidende Vorstandsmitglied gibt es Standing Ovations!

19.34 Uhr: Die Mitgliederzahl stieg von 2017 (7.757) bis 2018 (8.700) stark an und liegt seither auf einem konstanten Niveau (aktuell: 8.625). Der eingetragene Verein hat zum 30. Juni 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 0,2 Millionen Euro erwirtschaftet (Vorjahr: 1,02 Millionen Euro).

19.28 Uhr: Nun ist Robert Philipps an der Reihe und berichtet über über die Mitgliederentwicklung, Gewinne/Verluste und die Vermögenslage (Bilanz) des Vereins.

19.21 Uhr: Verantwortlichkeit geschaffen, Kaderoptimierung durch besseres Scouting, Vorantreiben der sportlichen Entwicklung und Heranführen von Talenten. Diese Ziele wurden erreicht. Es gibt Applaus für Heskamps Worte. Der Punkteschnitt und die Anzahl der Tore wurden gesteigert, die der Gegentore verringert. Und auch die Laufleistung ist deutlich höher! Die Standardanfälligkeit der vergangenen Wochen mal ausgeklammert.

19.20 Uhr: Ingo Wald ist durch mit seiner Rede, Ralf Heskamp kommt nun aufs Podium. "Ich bin ein Jahr hier und durfte eine Menge erleben. Das Positive überwiegt", sagt der Geschäftsführer Sport.

19.15 Uhr: Gelingt der Aufstieg in den nächsten zwei Jahren nicht, wäre das Ziel zweite Liga meilenweit entfernt. Ein harter Cut müsse her: "In der 3. Liga zu überleben, kann nicht unser Ziel sein", so Wald, der nun auf sein neues Team eingeht und sich über den Zuspruch freut. "Der Aufbau der Amateurmannschaft ist großartig. Dass zeigt, dass wir bereit sind, neue Wege zu gehen und Veränderungen durchzuführen."

19.12 Uhr: Im finanziellen Bereich müsse alles passen, um sich sportlich weiterzuentwickeln und den Umbau der Mannschaft weiter vorantreiben zu können. Das Sponsoring werde oft kritisiert. In der 3. Liga liegt der MSV im Bereich Marketing sogar auf Rang vier. "Wir haben Potenzial. Eine Crowdfunding-Aktion könnte auch eine Möglichkeit sein, frisches Geld zu generieren", so Wald.

19.05 Uhr: Der 65-Jährige weiter: „Die letzten zwei Jahre waren desaströs. Damit kann man nicht zufrieden sein. Wir haben alles aufgearbeitet und auch den Bereich Scouting erweitert.“ Das mit Ralf Heskamp modifizierte, auf der letzten JHV vorgestellte Konzept (Leitplanken für die sportliche Leitung) trage erste Früchte - Stichwort Aus- und Weiterbildungsverein. Wald spielt auf die Eigengewächse um Julian Hettwer, Caspar Jander oder Baran Mogultay an und dankt NLZ-Leiter Uwe Schubert für die hervorragende Arbeit! "Aber wir sind von unseren Wunschvorstellungen noch weit entfernt!"

19.01 Uhr: Wald: „Wir müssen die sportlichen Entscheidungen der letzten Jahre hinterfragen, haben zu lange gezögert, aber die Talfahrt ist nicht allein Ivo Grlic zuzuschreiben.“ Den auslaufenden Vertrag des Ex-Sportdirektors nach dem verpassten Aufstieg verlängert zu haben, sei kein Fehler gewesen. Anders sieht’s bei der Dauer von über zwei Jahren aus.

18.57 Uhr: „Auch eine kurzfristige Liquiditätslücke kann zur Insolvenz führen“, sagt Wald. Doch durch die Verlängerung mit Vermarktungspartner Sportfive und die verkauften Anteile an Capelli wurde diese geschlossen. Dass diese „verramscht“ wurden, sieht der Präsident nicht so und wünscht sich, die Chancen zu nutzen und auf dem amerikanischen Markt für junge, talentierte Spieler weiter auszubauen. „Capelli ist neben Schauinsland unser wichtigster Partner. Ohne ihre Unterstützung sind wir nicht in der Lage, den Frauenfußball auf dem Niveau weiter fortzusetzen.“

18.46 Uhr: Die Konzernbilanz wurde zum ersten Mal 2013 nach dem Zwangsabstieg erstellt. Die letzten zwei bis drei Jahresabschlüsse seien aufgrund von Sondereffekten (durch Corona etc.) nur schwer zu vergleichen. Wald lädt die Mitglieder zu einem Zusatztermin ein und betont: "Wir haben ein strukturelles Defizit in der 3. Liga! In der zweiten Liga würden wir schwarze Zahlen schreiben und die Konsolidierung erreichen. Wir sind gefestigter, aber noch immer auf wackligen Füßen."

18.41 Uhr: "Die heutige Sitzung ist durch die Vorstandswahl geprägt", sagt Wald und versucht, sich kurz zu halten. Themen: Konzernbilanz sowie Anmerkungen zur Arbeit des amtierenden Vorstands.

18.39 Uhr: 5) Bericht des Vorstandes: Ingo Wald beginnt! Nach der Pandemie ist die Veranstaltung in den normalen Rhythmus zurückgekehrt.

18.39 Uhr: 4) Genehmigung der Niederschrift über die Mitgliederversammlung vom 03.08.2022: Genehmigt!

18.37 Uhr: 3) Wahl einer Mandatsprüfungs- und Stimmzählerkommission: Die vorgeschlagenen Mitglieder wurden gewählt.

18.34 Uhr: Es wird den Verstorbenen gedacht, unter anderem der plötzlich und unerwartet aus dem Leben gerissenen Duisburger Jugendspielerin Charlotte Vellar.

18.32 Uhr: 2) Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung: Versammlungsleiter und OB Link stellt diese fest. Es gibt keine Änderungswünsche zur Agenda, die damit genehmigt ist.

18.31 Uhr: Wald bedankt sich im Namen des Vorstands für die Unterstützung bei der Orga der Veranstaltung. Die JHV ist offiziell eröffnet!

18.29 Uhr: "Es ist immer wieder herrlich hier zu sein. Der MSV ist unser Leben", sagt Dietz und bekam ein Bild vom alten Wedaustadion geschenkt, das er auf der Bühne auspackte. Es gibt noch ein Geburtstagsständchen.

18.26 Uhr: 1) Eröffnung und Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden: Wald verteilt Geschenke und schwärmt von der Vereinslegende: "Bernard ist das Gesicht des MSV. Der Mensch Bernard Dietz ist einzigartig. Er hat sich immer zum MSV bekannt und viel geleistet. Ich bin froh, dass ich ihn kennenlernen durfte. Er ist eine Bereicherung und ein Freund. Wir wünschen ihm alles Gute, viel Gesundheit und bleib uns weiterhin so treu wie bisher!"

18.23 Uhr: Es gibt Applaus und Standing Ovations für Bernard Dietz, der heute seinen 75. Geburtstag feiert! Auch von uns herzlichen Glückwunsch. "Setz dich erst gar nicht hin und bring' Petra mit", sagt Wald. Das Ehepaar betritt die Bühne, während im Hintergrund ein Film läuft.

18.21 Uhr: Es geht los, Ingo Wald begrüßt alle Anwesenden. Über 500 Vereinsmitglieder sind heute da! Das sind fast 200 mehr als im August. "Wir haben einen engen Zeitplan", sagt Wald. Oberbürgermeister Sören Link ist als Vorsitzender des Wahlausschusses hier und wird die Versammlung leiten. Es gibt Applaus.

18.19 Uhr: Neben Teilen der aktiven Fanszene ist auch der Mannschaftsrat um Kapitän Moritz Stoppelkamp wie üblich hier.

18.17 Uhr: Viele sind immer noch nicht registriert. Wald tritt vors Mikro: "Wir werden um 18.20 Uhr anfangen, damit es nicht ganz so spät wird."

18.12 Uhr: Wir warten weiter. Die Ersten werden ungeduldig: "Anfangen!"

18.01 Uhr: Der Start verzögert sich deshalb um circa zehn Minuten. Präsident Ingo Wald bittet um Verständnis.

17.50 Uhr: Die ersten knapp 250 Mitglieder betreten den Saal, in zehn Minuten geht's hier los. Draußen bilden sich noch Schlangen.

17.40 Uhr: Zwischen 400 und 500 Mitglieder werden erwartet, die derzeit noch im Vorraum warten. Auf der Bühne laufen noch die letzten Aufbauarbeiten.

Hallo zur Jahreshauptversammlung beim MSV Duisburg. Um 18 Uhr geht es los. Wir tickern live aus dem Theater am Marientor!