MSV Duisburg: "Team Sandrock" zieht Kandidatur zurück - Wald vergrößert sein Team

Das kommt jetzt doch sehr überraschend: Kurz vor der Jahreshauptversammlung des MSV Duisburg, 22. März 2023 (RevierSport-Liveticker), zieht das "Team Sandrock" die Kandidatur zurück.

Anfang März lautete die RevierSport-Schlagzeile zum MSV Duisburg noch: Ex-Vereinschef tritt gegen Wald an - Hans Sarpei gehört zu seinem Team.

15 Tage später ist der Inhalt des Artikels eigentlich nichts mehr wert. Denn wie der MSV Duisburg am Freitag, 17. März, informierte, hat das "Team Sandrock" seine Kandidatur gegen den aktuellen MSV-Boss Ingo Wald und dessen Team zurückgezogen.

In einem Brief (unterschrieben von Helmut Sandrock, Johannes Gößling, Annegret Angerhausen-Reuter, Dirk Remmert, Hans Sarpei, Anm. d. Red.), mit der Bitte zur Veröffentlichung, an den MSV Duisburg schreibt das "Team Sandrock": "Wir haben nach unserer offiziellen Kandidatur viele detaillierte Gespräche geführt und dadurch sukzessive Informationen erhalten, die unsererseits zu einer Neubewertung der Sachlage führen.

So sind bei uns erhebliche Zweifel entstanden, ob wir als ehrenamtlicher Vorstand des eingetragenen Vereins unser Vorhaben, den MSV Duisburg neu und zukunftsfähig aufzustellen, überhaupt wirksam realisieren könnten. Dies gilt umso mehr im Hinblick auf die komplizierte Struktur des Gesamtvereins. Diese Zweifel und die damit verbundenen Risiken können wir nicht ausräumen."

Und so kamen Sandrock und Co zu folgendem Entschluss: "Nach sorgfältiger Abwägung aller Gesichtspunkte entscheiden wir uns daher, unsere Teambewerbung zurückzuziehen. Dem MSV Duisburg bleiben wir verbunden und wünschen seinen Fans, Unterstützern und Partnern alles Gute für die Zukunft. Gerne stehen wir den Verantwortungsträgern des MSV Duisburg künftig mit unserer Expertise zur Verfügung."

MSV Duisburg: Ingo Wald vergrößert sein Team

Derweil stellte der amtierende MSV-Vorstandschef Ingo Wald am Dienstagabend in der MSV-Arena vor MSV-Anhängern, Interessierten, Sponsoren, Unterstützern und Mitstreitern sein vergrößertes Team vor. Neben Wald, der den Vorstand anführt und weiter anführen soll, gehören zum "Team Wald" auch Robert Komossa (Sicherheit), Ulf Schott (Sportlicher Vorstandsberater), Udo Steinke (Rechtsbeirat) und Uwe Struck (Leiter der Mitgliederbetreuung).