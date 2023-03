MSV Duisburg: Ex-Vereinschef tritt gegen Wald an - Hans Sarpei gehört zu seinem Team

Beim MSV Duisburg steht in wenigen Wochen die Jahreshauptversammlung an. Nun ist bekannt, wer gegen Ingo Wald antreten wird.

Am 22. März wählen die Mitglieder des MSV Duisburg einen neuen Vorstand. Der amtierende Präsident Ingo Wald tritt ein weiteres Mal an, das ist bereits bekannt. Offen blieb hingegen, ob es einen Gegenkandidaten geben wird - bis zu diesem Donnerstag.

Denn da verkündete Helmut Sandrock, dass er bei der Jahreshauptversammlung gegen Wald und dessen Team antreten wird. Sandrock stand bereits zwischen 2000 und 2002 an der Spitze des Revierklubs. Später arbeitete der 66-Jährige unter anderem als Funktionär bei der Fifa und Generalsekretär des DFB.

"Unser MSV ist mehr wert", lautet das Motto seiner Oppositionsgruppe, die aus fünf Mitgliedern besteht. Mit dabei ist ein bekannter Ex-Profi: Der frühere Schalker Kultspieler Hans Sarpei, der 2000/01 eine Saison in Duisburg verbrachte, gehört zum Team. Bei einer erfolgreichen Kandidatur soll er sich um fußballerische Grundsatzfragen kümmern.

Darüber hinaus an Bord: Johannes Gösling (stellvertretender Vorsitzender/Sponsoren), Dirk Remmert (Finanzen) und Annegret Angerhausen-Reuter (Mitglieder und Fans). "Zahlreiche weitere renommierte Unterstützer und Experten aus Sport und Wirtschaft", hätten zudem ihr Know-how und Netzwerk angeboten.

"Der MSV Duisburg muss raus aus der Stagnation und dem schleichenden Niedergang der letzten Jahre", sagt Sandrock in einer Pressemitteilung. "Unser neues Führungsteam steht für Aufbruch, Weiterentwicklung, Hoffnung und vor allem für eine gute Zukunftsperspektive. Der MSV muss wieder Vorbild werden, auf die eine wieder spürbar wachsende Zahl an Fans und Unterstützern aus Wirtschaft und Gesellschaft stolz ist und die bereit sind, gemeinsam mit uns den Weg in eine endlich wieder von Erfolg geprägte Zukunft zu gehen."

Der amtierende MSV-Chef Wald hatte sein Team bereits vor einigen Wochen vorgestellt. An seiner Seite stehen Ulf Schott, Uwe Struck, Robert Komossa sowie Udo Steinke.