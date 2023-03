RWE: Anstoß verschoben! Diese Elf startet gegen den VfL Osnabrück

Rot-Weiss Essen gegen VfL Osnabrück: Wir haben die Aufstellungen und die letzten Infos vor diesem Drittliga-Schlagerspiel.

Vorweg: Der Anstoß der Partie Rot-Weiss Essen gegen den VfL Osnabrück verschiebt sich auf 19.15 Uhr (RevierSport-Liveticker), da sich die Anreise der Gästefans verzögert.

RWE-Trainer Christoph Dabrowski nimmt im Vergleich zur 1:2-Niederlage in Aue zwei Veränderungen vor: Für Cedric Harenbrock und Clemens Fandrich starten Thomas Eisfeld und Ron Berlinski. Damit ist die Ausrichtung wieder offensiver als zuletzt beim FC Erzgebirge.

Das sagen die Trainer vor dem Spiel:

Christoph Dabrowski (Rot-Weiss Essen):

"Das ist eine qualitativ sehr starke Mannschaft. Sie haben einen super Kader. Aber auch wir sind stark. Wir freuen uns auf ein fantastisches Spiel gegen einen sehr guten Gegner. Der VfL Osnabrück ist eine richtige Hausnummer. Wir wollen druckvoll agieren und ein sehr unangenehmer Gegner sein. Zuhause sind wir sehr stabil und auch nur schwer zu schlagen. Wir wollen Osnabrück zeigen, dass an der Hafenstraße die Luft für die Gegner sehr dünn sein kann.

Rot-Weiss Essen: Golz - Wiegel, Rios Alonso, Herzenbruch, Bastians - Rother - Young, Müsel, Eisfeld Kefkir - Berlinski. Bank: Wienand, Kourouma, Harenbrock, Holzweiler, Tarnat, Plechaty, Ennali, Fandrich, Götze VfL Osnabrück: Kühn - Kleinhansl, Beermann, Gyamfi, Traore - Köhler, Tesche, Kunze - Wiemann, Engelhardt, Simakala. Bank: Beckemeyer, Wähling, Chato, Rorig, Higl, Putaro, Heider, Haas, Wulff. Schiedsrichter: Richard Hempel.

Man braucht eine gewisse Zeit, um sich nach einem Trainerwechsel zu stabilisieren. Für mich ist es aber keine Überraschung, dass der VfL so eine Serie gestartet hat und jetzt oben dabei ist. Wenn man sich den Kader anschaut, dann gehört Osnabrück zu den Top fünf der 3. Liga. Wenn man in der Lage ist, solch eine Serie zu starten, dann ist man eine gute Mannschaft. Sie haben viel Selbstvertrauen. Unser Ziel ist es, am Dienstagabend in unserem Stadion diese Serie zu durchbrechen."

Tobias Schweinsteiger (VfL Osnabrück):

"Es wird eine coole Atmosphäre in Essen. Es werden ja viele Osnabrücker dabei sein. RWE ist ein guter Aufsteiger. Sie haben viele interessante Spieler und einen guten Mix aus Unbekümmertheit und Erfahrung. Sie spielen in einer guten Ordnung, sind schwer zu bespielen. Wir werden versuchen ihre Stärken aus dem Spiel zu nehmen und unsere Stärken in die Partie zu bringen."