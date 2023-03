3. Liga: "Ihr macht unseren Verein kaputt" - Fans des FC Ingolstadt außer sich

Der FC Ingolstadt schlittert immer tiefer in die Krise. Die Fans haben sich nach dem 0:1 gegen Freiburg II klar geäußert.

Robert Wagner traf den FC Ingolstadt mitten ins Herz. Durch seinen Treffer fügte er den Schanzern in der 3. Liga die nächste Niederlage zu. Am Sonntag setzte sich die U23 des SC Freiburg in Ingolstadt mit 1:0 durch.

Damit taumelt einer der großen Aufstiegsfavoriten immer weiter nach unten in der Tabelle. Platz elf nach 26 Spieltagen für die Mannschaft, die den fünftgrößten Drittliga-Kaderwert aufweist.

Aus den letzten neun Partien gab es sieben Niederlagen. Nur beim 1:1 gegen Rot-Weiss Essen konnte man in der 90. Minute einen Punkt sichern, zudem gewann man furios, vor der RWE-Partie, mit 4:3 beim 1. FC Saarbrücken.

Ansonsten gab es nur Frust für die Mannschaft, die aktuell von Guerino Capretti trainiert wird. Auch den Coach scheint der Erfolg verlassen zu haben, schaut man auf seine letzten beiden Stationen.

Beim SC Verl war er noch der Erfolgstrainer. Doch bei Dynamo Dresden und jetzt in Ingolstadt weist er einen unterdurchschnittlichen Punkteschnitt auf.

Der Punkteschnitt von Trainer Guerino Capretti: FC Ingolstadt 0,67 Dynamo Dresden 0,58 SC Verl 1,55 Delbrücker SC 1,95

Alles in allem eine verzwickte Lage, zumal nun auch die Fans auf die Barrikaden gehen. Gegen Freiburg waren keine 4500 Zuschauer im Stadion. Die waren nach der abermaligen Niederlage bedient. "Ihr macht unseren Verein kaputt" und "wir sind Schanzer, und ihr nicht" wurde skandiert.

Capretti zeigte bei MagentaSport Verständnis: "Die Fans sehen das Ergebnis und sagen, ihr spielt scheiße. Was soll ich denen für einen Vorwurf machen? Ich erwarte von den Fans nicht, dass sie das sachlich und fachlich analysieren. Das ist meine Aufgabe."

Die er schnell angehen muss, denn bereits am Mittwoch (19 Uhr) wartet in der Englischen Woche die nächste Aufgabe. Und die hat es in sich. Denn Ingolstadt muss zur heimstärksten Mannschaft der Liga, dem SV Waldhof Mannheim. Immerhin: Nach ganz unten muss man wohl nicht schauen, denn auf den ersten Abstiegsplatz sind es elf Punkte Vorsprung.