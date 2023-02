RWE-Highlights: Das Harenbrock-Tor und der späte Schock im Video

Rot-Weiss Essen hat sich am Samstag mit 1:1 vom FC Ingolstadt getrennt. Die Highlights der Partie gibt es im Video von Magenta Sport.

Es gibt sicher Schlimmeres als einen Punkt beim FC Ingolstadt zu holen. Das Zustandekommen des 1:1 am Samstag war für Rot-Weiss Essen allerdings extrem ärgerlich.

Denn RWE war nach 80 Minuten in Führung gegangen, Cedric Harenbrock hatte den umjubelten Treffer erzielt. Es wären Big Points gewesen für die Bergeborbecker. Doch in der 90. Minute kam Ingolstadts Jalen Hawkins und erzielte das 1:1. So mussten sich die Essener mit einem Remis begnügen. Sie stehen acht Punkte über der Abstiegszone auf Rang 13.

Die beiden Tore sowie alle weiteren Highlights der Partie zwischen Ingolstadt und Essen sehen Sie im Youtube-Video von Magenta Sport.





Ingolstadt - RWE: Das sagten die Trainer bei Magenta Sport zum Spiel

FCI-Coach Guerino Capretti: "Zufrieden bin ich, dass wir etwas mitnehmen. Meiner Meinung nach sind wir gut ins Spiel gekommen… Aber Kompliment an die Jungs, dass sie das Spiel gedreht haben… Ich freue mich, dass wir nachgelegt und ein Tor geschossen haben. Aber insgesamt habe ich meine Mannschaft weiter vorne gesehen. Ich hätte gerne gewonnen."

RWE-Coach Christoph Dabrowski: "Hinten raus ist das natürlich extrem ärgerlich. Wir haben eine Einwurfsituation am gegnerischen Strafraum und machen dann durch einen langen Ball die Schnittstelle auf. Wir haben einen couragierten Auftritt hingelegt und ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir hätten gerne den Dreier mitgenommen und sind jetzt aber sehr enttäuscht. Die Leistung war schon in Ordnung. Das ist jetzt das 3. Mal, aber wir müssen aus den Situationen lernen."