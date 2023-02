Drittligist Rot-Weiss Essen muss beim FC Ingolstadt auf mindestens einen Leistungsträger verzichten. Ein anderer könnte dafür wieder in der Startelf stehen.

"Simon Engelmann"-Sprechchöre hallten nach dem 2:0-Erfolg von Rot-Weiss Essen über die U23 von Borussia Dortmund durch das Stadion an der Hafenstraße. Der Torjäger feierte ein gelungenes Comeback nach seiner hartnäckigen Mandelentzündung und wusste direkt zu überzeugen – obwohl er nur zehn Minuten spielte.

Engelmann lieferte die entscheidende Vorlage für den Treffer zum 2:0-Endstand von Björn Rother und sorgte für große Erleichterung im Essener Fanlager. Dass der 33-Jährige der Publikumsliebling Nummer eins an der Hafenstraße ist, überrascht nicht.

Schließlich wurde er zweimal in Serie Torschützenkönig im RWE-Trikot, schoss den Verein 2022 zurück in den Profifußball und war ein Jahr zuvor maßgeblich daran beteiligt, dass Rot-Weiss den Sprung ins DFB-Pokal-Viertelfinale schaffte.

Umso größer war die Freude im Stadion, als der Mittelstürmer zum ersten Mal seit Ende Januar wieder spielen konnte. Klar ist: Mit seiner Abschlussqualität, Abgezocktheit und Erfahrung gehört ein fitter Engelmann zu den Leistungsträgern im Kader von Rot-Weiss Essen.

Auf die Frage, ob der Essener Top-Scorer bereits beim kommenden Auswärtsspiel in Ingolstadt (25. Februar, 14 Uhr) für die Startelf infrage kommt, antwortete RWE-Trainer Christoph Dabrowski auf der Pressekonferenz: "Engel ist auf jeden Fall eine Option für die Startelf. Er ist zwei Wochen ausgefallen. Das geht nicht spurlos an einem vorbei. Seitdem sind aber wieder ein paar Tage vergangen und ich denke, dass er weiter ist als am Sonntag. Für wie lange es dann letztendlich reicht, müssen wir schauen. Wenn ein Spieler von Anfang an spielt und vielleicht noch nicht bei 100 Prozent ist, dann kann er erstmal alles raushauen, so lange es geht, und dann kommt eben ein anderer Spieler rein. Das ist auch eine Option."