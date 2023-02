RWE - BVB II: Krise oder Befreiung - Personal, Bilanz, Ausgangslage vor dem Derby

Am Sonntag (14 Uhr) trifft Rot-Weiss Essen in der 3. Liga auf die U23 von Borussia Dortmund. Einige Fakten vor dem Derby.

Die Ausgangslage

Beide Teams stecken im Abstiegskampf - beide Teams kommen mit einer negativen Serie. Rot-Weiss Essen konnte keines der letzten sieben Spiele gewinnen, Tore aus dem Spiel heraus gab es 2023 noch gar nicht für die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski. Fünf Punkte sind es bis zum ersten Abstiegsplatz.

Der BVB hat nur einen Zähler Vorsprung vor dem FSV Zwickau auf dem ersten Abstiegsrang. Acht der letzten neun Partien verlor der BVB, nur beim 2:1 beim FC Ingolstadt durfte Dortmunds U23 jubeln. Mittlerweile wurde auch der Trainer getauscht. Für Christian Preußer übernahm Jan Zimmermann.

Die Bilanz

Die ist relativ ausgeglichen, spricht ein wenig für RWE. Aber am meisten spricht sie für ein Remis. In 14 der 27 bisherigen Partien teilten sich beide Teams die Punkte. Essen gewann acht Mal, der BVB fünf Mal.

In Essen gingen fünf der 13 Begegnungen an RWE. Der BVB gewann nur drei Mal an der Hafenstraße. Das letzte Mal im November 2017. Die letzte Partie 2021 endete 1:1, es war die Saison, in der sich RWE und der BVB einen erbitterten Fight um den Aufstieg lieferten. Am Ende stieg der BVB II in die 3. Liga auf.

Zuschauer

Der Heimbereich dürfte im Stadion an der Hafenstraße wieder sehr voll werden. Da die BVB-Profis auch am Sonntag spielen (17:30 Uhr zuhause gegen Hertha BSC), dürften wenige Zuschauer aus Dortmund kommen. Erwartet werden um die 16.000 Besucher.

Wer überträgt die Partie?

Die Partie kann nur bei MagentaSport verfolgt werden. Der WDR wird nicht live berichten, dort werden am Sonntag die Kölner Schull- un Veedelszöch übertragen.

Diese Spieler fallen sicher aus

RWE: Lawrence Ennali (5. Gelbe Karte), Michel Niemeyer (Aufbautraining nach Leisten-OP), Sandro Plechaty (Aufbautraining nach Muskelbündelriss) und Isaiah Young (Gelb-Rot-Sperre) fallen sicher aus. Simon Engelmann (eitrige Mandelentzündung) ist fraglich. Ron Berlinski geht mit vier Gelben Karten vorbelastet in die Partie.

BVB: Zimmermann kann vermutlich aus dem Vollen schöpfen. Franz Pfanne droht bei der nächsten Verwarnung eine Gelbsperre.





Das Hinspiel

Das Hinspiel endete 1:0 für den BVB und war typisch für den verpatzten Start von RWE. Im Signal-Iduna-Park war es eine Partie auf überschaubarem Niveau. Einen kapitalen Fehler von RWE-Schlussmann Jakob Golz nutzte Bradley Fink vor 11.079 Zuschauern zum Tor des Tages.