RWE hilft: Beim BVB II-Spiel - Rot-Weiss sammelt für Erdbeben-Opfer

Auch der Drittligist Rot-Weiss Essen plant eine Auktion, dessen Erlöse den Erdbeben-Opfern in der Türkei und Syrien zukommen sollen.

Die Erdbeben-Katastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet forderte nach derzeitigen Erkenntnissen mehr als 40.000 Leben. Unzählige Verletzte müssen in Krankenhäusern versorgt werden, Millionen Betroffene haben ihr Zuhause oder Angehörige verloren. Rot-Weiss Essen und die vereinseigene Sozialinitiative „Essener Chancen“ tragen nun mit einer „RWE hilft“-Aktion zur schnellen und unkomplizierten Hilfeleistung für die Menschen in den Krisengebieten bei und hoffen auf die Unterstützung aus der Fan-Gemeinde.

Hierzu werden ab sofort und auch zum Heimspiel gegen die Borussia Dortmund U23 (So., 19. Februar, 14.00 Uhr) Gelder gesammelt. „Auf eine schlimme Art und Weise erinnert uns das Erdbeben in der Türkei und in Syrien daran, dass es weitaus wichtigere Themen im Leben gibt als Fußball. Wir möchten den Betroffenen, die gerade unvorstellbares Leid über sich ergehen lassen und um Angehörige und Hab und Gut fürchten oder trauern müssen, im Rahmen unserer Möglichkeiten ein wenig helfen“, sagt RWE- und „Essener Chancen“-Vorstandsvorsitzender Marcus Uhlig.

Am kommenden Sonntag vor dem Dortmund-Heimspiel begeben sich Spieler, die nicht im Kader stehen, unter die Fans und sammeln im und um das Stadion an der Hafenstraße finanzielle Spenden. Unterstützt werden die Rot-Weissen von einem Teil der Traditionsmannschaft um Sozialinitiativen-Freund Igor Denysiuk: die RWE-Legenden gehen durch die Hospitality-Räumlichkeiten „Zeche Hafenstraße“ und „Assindia“ sowie den Logen-Bereich.

Uhlig: „Wir werden die Spenden bündeln und danach aufstocken. Wir freuen uns über jeden Fan, der sich an dieser Aktion beteiligt und bedanken uns jetzt schon für die Unterstützung!“

Damit das Geld schnell, unkompliziert und unbürokratisch bei den Betroffenen ankommt, übergibt RWE die erzielte Summe nach dem Spieltag an die „Aktion Deutschland Hilft“. Das Bündnis renommierter deutscher Hilfsaktionen ist mehrfach zertifiziert, steht für Transparenz und ist im Katastrophengebiet vernetzt.

Auktion für die Erdbeben-Opfer

Bereits seit Tagen läuft zudem eine Auktion der limitierten Erstausgabe der zertifizierten Hafenstraßen-Uhr von Uhr Kraft. Alle Nettoerlöse, die über das bereits überbotene Einstiegsgebot von 799 Euro gehen, werden ebenfalls an die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gespendet. Die Auktion finden Fans hier.

Spende auch via Paypal oder per Überweisung möglich

Wer unkompliziert und schnell vorab helfen möchte, kann das über Paypal (Spenden-Button zu finden unter www.essener-chancen.de) oder klassisch per Überweisung an das „Essener Chancen“-Konto tun:

Essener Chancen e.V. IBAN DE80 3605 0105 0000 2265 97 Stichwort: RWE hilft Erdbebenopfern

Fans ist es möglich, für diesen Zweck bis Sonntag, 23.00 Uhr zu spenden. Im Anschluss werden die Gelder an die „Aktion Deutschland Hilft“ weitergegeben.

RWE hilft: Soforthilfe dahin, wo sie dringend benötigt wird

Die Erdbeben-Hilfe zählt zu den „RWE hilft“-Aktionen, die Rot-Weiss Essen und die vereinseigene Sozialinitiative „Essener Chancen“ seit 2021 auflegen. Die Organisationen haben sich auf die Fahne geschrieben, möglichst schnell und ohne Umwege dort Akuthilfe zu leisten, wo sie dringend benötigt wird.

Ähnliche Spendenaktionen führten RWE und „Essener Chancen“ unter riesiger Mithilfe der großen RWE-Fangemeinschaft bereits für Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal oder ukrainische Kriegsopfer durch.