RWE: Engelmann-Gerüchte - Klartext von Nowak - auch Köln-Spiel in Gefahr

Simon Engelmann verpasste das Derby gegen den MSV. Gerüchten, der Angreifer sei gar nicht krank, stellt sich Rot-Weiss Essen nun vehement entgegen.

Ein Blick auf den Spielberichtsbogen vor dem Derby in der 3. Liga zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg ließ einige erstaunte Gesichter zurück.

Denn RWE-Angreifer Simon Engelmann stand nicht in der Startelf, auch nicht im Kader. Kurz darauf erklärte der Verein, dass sich der Routinier einen Infekt eingefangen habe.

Doch das reichte offenbar nicht aus, denn kurz darauf gab es wilde Gerüchte. Auch RS erreichten Nachfragen, ob es stimme, dass Engelmann nicht krank sei, es dafür einen anderen Grund gäbe, warum der Stürmer gegen den MSV nicht im Kader stand.

Die Leute, die solche Falschinformationen verbreiten, sollten sich dringend hinterfragen, ob sie das Beste für RWE wollen Jörn Nowak

Das trieb so weite Blüten, dass sich die Essener am Montag gezwungen sahen, eine Mitteilung zu veröffentlichen. Darin heißt es: "Simon Engelmann verpasste das gestrige Derby gegen den MSV Duisburg kurzfristig aus Krankheitsgründen. Bei der heutigen Untersuchung wurde eine eitrige Mandelentzündung festgestellt, der 33-Jährige wird daher höchstwahrscheinlich auch beim kommenden Auswärtsspiel gegen Viktoria Köln fehlen."





Damit dürfte der Fall nun klar sein, wobei Essens Sportdirektor Jörn Nowak im Anschluss noch Klartext spricht: "Wir wünschen Engel eine gute Besserung und freuen uns, wenn er schnell wieder auf dem Platz stehen und uns helfen kann. Dass sein krankheitsbedingter Ausfall jedoch wieder wildeste Spekulationen anheizt und uns in diversen Fan-Foren bewusste Täuschung der Öffentlichkeit vorgeworfen wird, ist eine Frechheit! Simon Engelmann soll laut Gerüchten in der Winterpause kurzfristig um seine Freigabe gebeten haben. Diese Behauptung ist falsch und völlig frei erfunden. Die Leute, die solche Falschinformationen verbreiten, sollten sich dringend hinterfragen, ob sie das Beste für RWE wollen. Solche an den Haaren herbeigezogenen Gerüchte helfen uns in keinster Weise!“





Sollte Engelmann in Köln auch ausfallen (Montag, 19 Uhr), dürfte erneut Ron Berlinski ganz vorne beginnen, da Luca Wollschläger, der von Hertha BSC ausgeliehen wurde, weiterhin kein Faktor in der Essener Elf zu sein scheint.