WSV - RWE: So viele Karten sind in Wuppertal verkauft - Essen öffnet Sonderkasse

Für Rot-Weiss Essen steht in rund einem Monat das nächste Schlagerspiel auf dem Programm. Am Sonntag kommt in der Liga der MSV, Anfang März geht es für RWE im Pokal zum WSV.

Rot-Weiss Essen und seinen Fans stehen heiße Februar- und März-Tage bevor. Denn am Sonntag (5. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) erwartet RWE zunächst den MSV Duisburg zum Derby in der 3. Liga. Gut einen Monat später wartet dann auf den Drittligisten das nächste Schlagerspiel: Es geht zum jahrelangen Regionalliga-Rivalen nach Wuppertal. Am 1. März (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) empfängt der Wuppertaler SV dann Rot-Weiss Essen zum Niederrheinpokal-Viertelfinale. Der Sieger dieser Partie trifft im Halbfinale auf den 1. FC Bocholt. In Wuppertal sind für diesen West-Kracher bereits 2000 Karten verkauft. In Essen beginnt nun auch der Vorverkauf. Wer Rot-Weiss Rückenwind geben möchte, um das Niederrheinpokal-Halbfinale zu erreichen, kann sich am Sonntag am Rande des Derbys gegen den MSV an einer Sonderkasse Eintrittskarten sichern. Alle Infos auf einen Blick: Sonderkasse hinter der WAZ-Westkurve: So., 05. Februar, 12.30 – 14 Uhr + nach dem Spiel Online-Ticketshop: Ab Mo., 06. Februar, 14 Uhr Ticketschalter am Fanshop: Ab Di., 07. Februar, 14 Uhr Sitzplatz (unüberdacht): 18.70 Euro Stehplatz: 13,20 Euro (ermäßigt: 9,90 Euro) 90 Minuten vor sowie nach dem Spiel gegen Duisburg sind Tickets im Kassenhaus an Block „W3“ hinter der WAZ-Westkurve erhältlich. Im Angebot sind Sitzplatz-Karten (unüberdacht) für 18,70 Euro. Vollzahler-Stehplatz-Karten kosten 13,20 Euro (ermäßigt: 9,90 Euro). Wer das Spiel gegen den MSV Duisburg nicht besucht, kann ab Montag (14 Uhr) im Online-Ticketshop vorbeischauen. Ab dann sind Tickets im freien Verkauf verfügbar. WSV-Plätze sind zudem ab Dienstag (14 Uhr) am Ticketschalter am Fanshop an der Hafenstraße erhältlich.

