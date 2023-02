SV Meppen: 76 Spiele für den MSV - Emsländer holen Ex-Zweitligaspieler

Der SV Meppen hat sich in den letzten Zügen des Deadline-Days mit einem ehemaligen Innenverteidiger des MSV Duisburg verstärkt.

Der SV Meppen hat vor Schließung des Transferfensters noch eine Verstärkung für die Defensive an Land gezogen.

Innenverteidiger Bruno Soares hat am Dienstagabend - 31. Januar - einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Der 34-jährige gebürtige Brasilianer spielte zuletzt beim isländischen Zweitligisten HK Kópavogur (19 Spiele, 3 Tore).

Soares, der in Belo Horizonte geboren wurde, kam 2009 aus seiner Heimat Brasilien zum MSV Duisburg in die 2. Bundesliga (76 Spiele, vier Tore). 2015 erfolgte der Wechsel zu Fortuna Düsseldorf (44 Spiele, ein Tor). Es folgten weitere Stationen im Ausland in Norwegen, Israel und Kasachstan.

2020 wechselte Soares zum österreichischen Bundesligisten WSG Tirol. Insgesamt kommt der 1,94 Meter große Abwehrspieler auf 111 Spiele in der 2. Bundesliga (5 Tore) und 20 Spiele in der ersten österreichischen Liga.

Bruno Soares sagt zu seinem Wechsel zum SV Meppen: "Ich brenne darauf mit dem Team alles zu geben. Ich fühle mich fit und stark, der Mannschaft sofort zu helfen. Ich bin bereit! Ich bin überzeugt, dass wir es zusammen schaffen werden. Lasst es uns machen!“

SVM-Sportvorstand sagte Heiner Beckmann nach der Vertragsunterschrift: "Wir sind froh, dass wir zum Ende des Transferperiode diese Verpflichtung abschließen konnten. Bruno Soares ist ein sehr erfahrener Defensivspieler mit einer starken Physis, der uns jetzt ganz konkret weiterhelfen kann."

Bruno Soares in Zahlen: MSV Duisburg: 76 Spiele (vier Tore, zwei Vorlagen) Fortuna Düsseldorf: 44 Spiele (ein Tor, eine Vorlage) Kairat Almaty: 24 Spiele (ein Tor, vier Vorlagen) WSG Tirol: 21 Spiele (kein Tor, keine Vorlage) HK Kópavogs: 20 Spiele (drei Tore, keine Vorlage) Hapoel Tel Aviv: (13 Spiele (kein Tor, keine Vorlage) FK Haugesund: 2 Spiele (kein Tor, keine Vorlage) Johor Darul Ta'zim: 1 Spiel (kein Tor, keine Vorlage)

SVM-Cheftrainer Stefan Krämer ergänzte: "Jonas Fedl wird uns leider bis zum Sommer nicht zur Verfügung stehen. Erst seit gestern haben wir Gewissheit, dass er an den Adduktorenoperiert werden muss. Wir haben bis zuletzt gehofft, dass dies nicht nötig sein wird. Daher ist es umso wichtiger, dass wir Bruno Soares so kurzfristig für die vakante Position verpflichten konnten. Er bringt unheimlich viel Erfahrung auch aus vielen Zweitligapartien mit."