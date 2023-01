SC Verl: 7. Winter-Abgang! Abwehrspieler wechselt in die Regionalliga West

Der Sportclub Verl reduziert weiter seinen Kader. Am Deadline-Day gab der Drittligist bereits Winter-Abgang Nummer sieben bekannt.

Abwehrspieler Nick Otto, der noch bis zum 30. Juni 2024 an den SC Verl gebunden ist, wird in der Rückserie für Fortuna Düsseldorf II in der Regionalliga West auflaufen.

"Zu Beginn der Saison wurde Nick leider durch eine schwere Verletzung ausgebremst. Er war auf einem sehr guten Weg. Mit der Leihe zu Fortuna Düsseldorf erhoffen wir uns, dass Nick die benötigte Spielzeit erhält und seine nächsten Entwicklungsschritte gehen wird", erklärt Sebastian Lange, Verls Sportchef, das Leihgeschäft.

Der vierfache deutsche U-Nationalspieler Otto wurde im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Wolfsburg ausgebildet. Im Seniorenbereich lief Otto bislang für die U23-Teams von Eintracht Braunschweig und dem FC St. Pauli sowie für den Nord-Regionalligisten SSV Jeddeloh II auf. Im Sommer 2022 wechselte der Innenverteidiger zum Drittligisten SC Verl, für den er in der Hinrunde dieser Saison in drei Pflichtspielen zum Einsatz kam.

Frank Schaefer, Direktor Nachwuchsleistungszentrum in Düsseldorf sagt: "Nick Otto passt genau in das Profil, das wir gesucht haben. Er kann im Defensivverbund auf mehreren Positionen spielen, verfügt über Erfahrung im Seniorenbereich und ist somit eine wichtige Verstärkung für unseren kleinen Kader in der restlichen Saison."

Wintertransfers des SC Verl: Zugänge: Oliver Batista Meier (Dynamo Dresden, ausgeliehen). Abgänge: Cyrill Akono (Borussia Dortmund II), Wladimir Wagner (SV Lippstadt), Dominik Klann (Rot Weiss Ahlen, ausgeliehen), Presley Pululu (Hessen Kassel, ausgeliehen), Aaron Berzel (Rot-Weiß Oberhausen), Koray Dag (SC Paderborn U21), Nick Otto (Fortuna Düsseldorf II, ausgeliehen).

Otto ist bereits Spieler Nummer sieben - siehe Infobox - der den SC Verl im laufenden Winter-Transferfenster verlassen hat. Lange hatte es bereits Anfang Januar 2023 gegenüber RevierSport betont, dass der Kader zu groß sei und man sich von einigen Spielern trennen wolle - gesagt, getan: sieben Winter-Abgänge sind unter den Drittligisten in der laufenden Saison Rekord.