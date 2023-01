RWE - MSV: So irre verlief das Hinspiel-Derby

Rot-Weiss Essen gegen den MSV Duisburg: Dieses Derby, das am Sonntag (5. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) stattfindet, elektrisiert beide Fanlager. Das Hinspiel hatte es in sich.

"Irres Derby! RWE holt zwei Tore auf und sichert Punkt beim MSV Duisburg", so titulierte RevierSport am 5. August das 2:2 zwischen den Revier-Rivalen.

Und es war wirklich irre. Denn der MSV sah lange Zeit als der sichere Sieger aus. Marvin Bakalorz (6.) und Kapitän Moritz Stoppelkamp (52.) brachten die Mannschaft von Torsten Ziegner in Führung und bis rund 20 Minuten vor dem Abpfiff sah alles nach einem Derbysieger MSV Duisburg aus.

Doch plötzlich kam RWE wieder heran. Wie aus dem Nichts erzielte der eingewechselte Essener Torjäger Simon Engelmann (68.) das 1:2. Und plötzlich wackelte der MSV sowie auch die Arena in Duisburg. Angepeitscht von 5000 RWE-Fans spielte sich das Team von Coach Christoph Dabrowski in einen Rausch und attackierte vehement das Gehäuse der Zebras.

Nur 120 Sekunden nach dem Engelmann-Anschlusstreffer drehte die Essener Kurve durch. Warum? Weil Thomas Eisfeld nach nach einem Konter am linken Strafraumeck stark auf Lawrence Ennali (70.) durchsteckte, und dieser im Fallen zum 2:2 einschob. Wahnsinn, aus Essener Sicht! Der MSV dagegen verfiel in eine Art Schockstarre.

MSV Duisburg: V. Müller - Bitter (78. Jander), S. Mai, Senger, Kölle - Bakalorz (76. Stierlin), Ma. Frey - Ajani, Stoppelkamp (89. Wild), Ekene – Bakir (76. Bouhaddouz) V. Müller - Bitter (78. Jander), S. Mai, Senger, Kölle - Bakalorz (76. Stierlin), Ma. Frey - Ajani, Stoppelkamp (89. Wild), Ekene – Bakir (76. Bouhaddouz) RWE: Golz - Plechaty (45. Sponsel), Heber, Bastians, Herzenbruch (59. Römling) - Tarnat (59. Engelmann), Rother - Ennali (80. Kefkir), Harenbrock (45. Harenbrock), Young – Berlinski Tore: 1:0 Bakalorz (6.), 2:0 Stoppelkamp (52.), 2:1 Engelmann (68.), 2:2 Ennali (71.) Gelbe Karten: Beuckert, Bitter, Soppelkamp, Mai - Ennali, Römling, Kefkir, Rother Zuschauer: 28.200 Schiedsrichter: Patrick Ittrich

Die Essener drückten weiter und waren dem Siegtreffer und der kompletten Egalisierung des 0:2-Rückstands sehr nahe. Die RWE-Fans werden sich wahrscheinlich an diese Szene in der Nachspielzeit noch erinnern: Engelmann steckte auf den ebenfalls eingewechselten Oguzhan Kefkir durch, der flankte und Felix Bastians scheiterte per Kopf an einem fantastischen Reflex von MSV-Keeper Vincent Müller. Es blieb beim irren 2:2!

Bleibt abzuwarten, ob am Sonntag, 5. Februar (14 Uhr, RevierSport-Liveticker), der zweite Teil des Derbys RWE gegen MSV in der Saison 2022/2023 auch so einen wahnsinnigen Verlauf vornimmt. Zumindest von der Atmosphäre her wird es ähnlich heiß wie vor den 28.200 Zuschauern im August 2022 in Duisburg. Denn auch das Stadion an der Hafenstraße in Essen ist seit Tagen ausverkauft - 19.000 Fans, darunter 2500 Duisburger, haben sich für das Derby RWE gegen MSV eine Karte gesichert.