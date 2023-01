3. Liga: Für die Offensive - Halle holt erfahrenen Zweitliga-Profi

Der Hallesche FC hat noch einmal auf dem Transfermarkt reagiert und seine Offensive mit viel Erfahrung verstärkt.

0:0 bei Rot-Weiss Essen und 2:3 gegen den SV Wehen Wiesbaden: Den Start ins Pflichtspieljahr 2023 haben sich die Verantwortlichen beim Halleschen FC gänzlich anders vorgestellt. Nun reagiert der abstiegsbedrohte HFC noch einmal personell auf die sportliche Misere.

Der Hallesche FC hat das noch offene Transferfenster für eine weitere Verpflichtung in der Offensive genutzt und damit seinen Kader für die Rückrunde komplettiert. Nik Omladic unterschrieb am Freitag - 27. Januar 2023 - einen Vertrag bis Saisonende 2022/23, der sich gegebenenfalls - beim Klassenerhalt des Klubs aus Sachsen-Anhalt - automatisch um ein Jahr bis zum 30. Juni 2024 verlängert.

Der 33-Jährige blickt auf fast 100 Zweitliga-Spiele und drei Stationen in Deutschland zurück, spielte zuletzt in seiner slowenischen Heimat.

"Mit Nik Omladic konnten wir einen exzellenten Fußballer für den HFC gewinnen, der verschiedene Positionen ausfüllen kann, individuelle Klasse nachgewiesen hat und viel Erfahrung mitbringt. Er soll uns helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen", erklärt Halles Sportdirektor Ralf Minge. Der Slowene mit dem starken linken Fuß wird am Freitagnachmittag erstmals mit dem Team trainieren, ein Einsatz am Sonnabend gegen den FSV Zwickau ist noch nicht angedacht.

Omladic absolvierte für SpVgg. Greuther Fürth, Eintracht Braunschweig und F.C. Hansa Rostock 98 Spiele in der 2. Bundesliga und 57 Partien in der 3. Liga, in der höchsten Spielklasse Sloweniens trug er 145 Mal das Trikot von Olimpija Ljubljana.

Für Halle, das aktuell einen Abstiegsplatz belegt, gilt es in den nächsten Partien gegen Zwickau, Dynamo Dresden und Freiburg II unbedingt zu punkten. Omladic soll dabei natürlich helfen.