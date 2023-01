3. Liga: Videobeweis, Vierter Offizieller? So plant der DFB

Anders als in den ersten beiden Ligen gibt es in der 3. Liga keinen Videobeweis. Und das wird vorerst auch so bleiben.

Erst zwei Spieltage ist das neue Drittliga-Jahr alt. Doch aus Sicht der Revierklubs MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen barg es reichlich Zündstoff: RWE wurde ein fälliger Elfmeter gegen den Halleschen FC (0:0) verweigert, ehe die Essener im folgenden Duell gegen den SC Verl (1:1) einen schmeichelhaften Strafstoß zugesprochen bekamen. Beim MSV erhitzte derweil der strittige Platzverweis gegen Joshua Bitter beim 1:3 gegen Waldhof Mannheim die Gemüter.

Es waren drei Szenen, die in der 1. und 2. Bundesliga ein Fall für den Videoschiedsrichter gewesen wären. In der 3. Liga hingegen gibt es keinen VAR. Die jüngsten Fehlentscheidungen hatten die Debatte um eine mögliche Einführung erneut angeheizt. Die wird es vorerst allerdings nicht geben. "Aktuell sehen wir keinen akuten Handlungsbedarf", sagte der für die 3. Liga zuständige DFB-Geschäftsführer Manuel Hartmann in einer Medienrunde am Dienstag.

Es gelte, grundsätzlich zu überlegen, bis zu welcher Spielklasse "man die absolute Professionalisierung fortsetzen möchte", ergänzte Tom Eilers, Vorsitzender des Drittliga-Ausschusses des DFB. "Die 3. Liga steht für Fußball pur. Dazu passt es, dass man sich den direkten Entscheidungen des Schiedsrichters auf dem Spielfeld unterwirft."

Dennoch sollen die Unparteiischen auf dem Feld ab der kommenden Saison zusätzlich unterstützt werden - durch die Einführung eines Vierten Offiziellen. Die Gespräche mit den Vereinen in dieser Sache laufen noch. In der Bundesliga steht bereits seit 20 Jahren ein Unparteiischer an der Seitenlinie, in der 2. Bundesliga seit 2009.

Zieht nun die 3. Liga nach, wäre das mit geschätzten Mehrkosten von rund 10.000 Euro pro Verein und Saison verbunden. Aus Sicht des DFB überwiegen jedoch die Vorteile: "Die Assistenten können sich besser auf ihren Job fokussieren und wir haben dadurch ein Augenpaar mehr, dass die Situationen im Blick behält."