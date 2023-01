Verl gegen RWE: "Ich habe echt den grauen Star - aber das ist kein Elfmeter"

Der SC Verl schockte Rot-Weiss Essen in der Nachspielzeit und konnte am Ende ein 1:1-Remis feiern. Doch der Trainer war nicht ganz zufrieden.

Mit der nahezu letzten Szene des Spiels holte der SC Verl einen Last-Minute-Punkt gegen Rot-Weiss Essen. Nicolas Sessa schoss die Kugel in der zweiten der drei angezeigten Nachspielminuten ins Essener Tor. 1:1 hieß es am Ende zwischen Verl und RWE.

Verls Trainer Michel Kniat sagte im "Magenta Sport"-Interview, dass trotzdem einiges mehr drin gewesen wäre.

Michel Kniat über...

... das 1:1 gegen Rot-Weiss Essen: "Nach so einem Last-Minute-Treffer kommt es ein wenig arrogant herüber, wenn man sagt, dass mehr drin war. Aber wir hatten die Chancen, um in Führung zu gehen. Wenn wir das tun, dann gewinnen wir das Ding. Aber nach diesem Spielverlauf müssen wir zufrieden sein."

... das angebliche Foul von Batista-Meier an Felix Bastians das zum Elfmeter-Pfiff führte: "Ich habe echt den grauen Star. Und das ist kein Scherz. Aber wenn ich das hier so sehe, dann ist das kein Elfmeter."

... die Verler Moral: "Es spricht für den Charakter der Mannschaft, den wir ihnen eingeflößt haben. Sie kommt immer wieder zurück und steht auf. Wir wollten auch mal wieder ein Tor nach einem Einwurf machen. Das ist uns das letzte Mal in der Vorbereitung gelungen. Deshalb war das top, dass uns das so in der Nachspielzeit gelingt."

... die kommenden Gegner Saarbrücken, Waldhof Mannheim, 1860 München und Dynamo Dresden: "Es ist jetzt auch scheißegal, wer da kommt. Wir wollen uns mit den Großen messen und das werden wir jetzt tun. Ich habe mir Saarbrücken am Freitag in Köln angeguckt und wir werden für nächste Woche wieder gut vorbereitet sein.