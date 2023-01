Vor MSV-Spiel: Mannheimer Mannschaftsbus von Chaoten beschmiert

Am Montag empfängt der MSV Duisburg ab 19 Uhr den SV Waldhof Mannheim. Die Kurpfälzer sind schon seit Sonntag im Ruhrgebiet.

Am Montagabend steht die letzte Begegnung des 19. Spieltags der 3. Liga auf dem Programm: Der MSV Duisburg empfängt den SV Waldhof Mannheim (ab 19 Uhr im RS-Liveticker).

Der Gast aus Baden-Württemberg bereitete sich schon seit Sonntag in Duisburg vor und residierte in einem Hotel am Duisburger Hauptbahnhof. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde dann der Mannheimer Mannschaftsbus dann von Chaoten beschmiert.

Yannik Barwig, Waldhofs Pressesprecher, bestätigte die Tat gegenüber RevierSport. Die Schmierereien konnten die Kurpfälzer in Eigenregie schnell wieder wegmachen.

Sportlich erwartet die Mannheimer mit dem MSV eine harte Nuss. Waldhof-Trainer Christian Neidhart meinte vor dem Spiel: "Das ist eine Mannschaft, die ähnlich ambitioniert ist wie Waldhof Mannheim. Die geben sich nicht damit zufrieden, wo sie stehen. Da ist dann auch der Druck da, oben mitspielen zu müssen. Ähnlich wie bei uns, müssen sie nun Stabilität reinbekommen."

Der Trainer der Mannheimer erwartet am Montag jedenfalls ein Spiel "auf Augenhöhe", bei dem die Tagesform entscheidend sein könnte.

Die statistische Auswärtstabelle sagt zu diesem Zeitpunkt nichts aus. Vielmehr hat Mannheim gegen 1860 beeindruckend gewonnen. Das interessiert uns und nicht die Statistik. Torsten Ziegner, Trainer des MSV Duisburg

Ähnlich sah dies MSV-Coach Torsten Ziegner, der auch nichts davon wissen wollte, dass Mannheim eine Auswärtsschwäche - zwei Remis, sechs Niederlagen - hat. Ziegner im Vorfeld der Partie: "Ich bin schon der Meinung, dass eine zweimonatige Pause ein Neustart bedeutet. Die statistische Auswärtstabelle sagt zu diesem Zeitpunkt nichts aus. Vielmehr hat Mannheim gegen 1860 beeindruckend gewonnen. Das interessiert uns und nicht die Statistik."