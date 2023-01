Das Drittligaspiel zwischen Borussia Dortmund II und dem VfL Osnabrück musste abgesagt werden. Nun ist der BVB dem Gegner entgegen gekommen. Der Ersatztermin steht.

Eigentlich sollte die Zweitvertretung von Borussia Dortmund an diesem Samstag den VfL Osnabrück zum 19. Spieltag der 3. Liga empfangen. Der Platz in der Ausweichspielstätte des BVB, das Wuppertaler Stadion am Zoo, war jedoch für unbespielbar erklärt worden.

Nun wurde bereits ein Ersatztermin gefunden: Die Partie findet am Dienstag, 24. Januar (19 Uhr) statt - und zwar im Signal Iduna Park. Eine Entscheidung, die beim VfL für Zufriedenheit sorgt.

„Durch die Absage des Spiels am Samstag hatten wir ein starkes Interesse, dass das Spiel so schnell wie möglich nachgeholt wird, um beiden Teams eine zusätzliche ‚Englische Woche‘ zu ersparen. Wir danken dem BVB für die Verlegung in den Signal Iduna Park, der für die Kolleginnen und Kollegen einige organisatorische Herausforderungen beinhaltet“, erklärte VfL-Geschäftsführer Dr. Michael Welling, der sich ursprünglich sehr über die kurzfristige Absage geärgert hatte.





Der ehemalige RWE-Boss hatte im Anschluss an die Absage ursprünglich genau diese Konstellation - Dienstagabend und ein Stadion mit Rasenheizung - gefordert. "Wir haben dies beim DFB hinterlegt, weil so zumindest die Integrität des Wettbewerbs gesichert wird", sagte er.

Der BVB II absolviert derzeit seine Heimspiele im Stadion am Zoo, da sich der Umbau der eigentlichen Heimspielstätte, das Stadion Rote Erde, bis voraussichtlich Februar verzögern wird. Für den ursprünglichen Spieltermin an diesem Samstag stand der Signal Iduna Park aufgrund des Heimspiels der Bundesliga-Mannschaft gegen den FC Augsburg am Sonntag (15:30 Uhr, live im RS-Ticker) nicht zur Verfügung.