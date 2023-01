3. Liga: Viktoria Köln verleiht nächstes Talent in die Regionalliga

Erst vor wenigen Tagen hatte Viktoria Köln ein Talent in die Regionalliga West verliehen. Nun geht es für einen weiteren Akteur bis Saisonende in die Südwest-Staffel.

Benjamin Hemcke wurde zuletzt bis zum 30. Juni 2024 vom FC Viktoria Köln an Alemannia Aachen ausgeliehen - RevierSport berichtete.

Auch für Florian Engelhardt geht es ab sofort in der Regionalliga weiter. Jedoch nicht in der West-, sondern in der Südwest-Staffel. Der 19-Jährige verlängerte beim Drittligisten aus Köln seinen Vertrag und wurde bis zum Saisonende an den FC Rot-Weiss Koblenz ausgeliehen.

Engelhardt war im Sommer 2021 von Fortuna Köln zur U19 der Viktoria auf die "Schäl Sick" gewechselt, wo er im März 2022 seinen ersten Profivertrag unterschrieb. Er stand im Verlauf der Hinrunde zweimal im Drittligakader, soll nun am Deutschen Eck in Koblenz Spielpraxis sammeln.

Viktoria-Cheftrainer Olaf Janßen sagt: "Wir freuen uns, dass das mit Flo Engelhardt und Rot-Weiss Koblenz geklappt hat. Flo hat eine richtig gute Entwicklung genommen. Das, was ihm bei uns bislang noch abgeht, ist natürlich die Spielpraxis. Die kann er jetzt auf Regionalliga-Niveau sammeln, das wird ihm auf jeden Fall eine ganze Menge geben. Dann freuen wir uns schon darauf, wenn er ab Sommer wieder bei uns am Start ist."

"Ich freue mich auf Koblenz und die Möglichkeit, bei Rot-Weiss Koblenz Spielpraxis zu erhalten. Ich will diese super Lösung nutzen, um den nächsten Schritt zu gehen und dem Verein helfen, in der Liga zu bleiben", ergänzt der Mittelfeldspieler. Christian Noll, Sportlicher Leiter der Koblenzer, bedankt sich bei Viktoria Köln für die gute und zielführende Zusammenarbeit: "Diese Ausleihe wird für alle eine Win-win-Situation."