MSV Duisburg: Fans in Saarbrücken angegriffen - auch Familien mit Kleinkindern

Nach dem Sieg des MSV Duisburg beim 1. FC Saarbrücken am Samstag wurden laut Polizei Gästefans attackiert. Verletzt wurde offenbar keiner.

Nach dem 3:2-Sieg des MSV Duisburg beim 1. FC Saarbrücken am Samstag haben sich unschöne Szenen ereignet. In der Saarbrücker Innenstadt kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Anhängern beider Vereine. Das teilte das Landespolizeipräsidium Saarland am Samstagabend mit.

Demnach sollen etwa 30 teils vermummte Fans der Heimmannschaft eine Gruppe von Duisburger Zuschauern angegriffen haben. Darunter befanden sich laut Polizei auch Familien mit Kleinkindern. "Nur durch schnelles und konsequentes Eingreifen der Polizei konnten die beiden Fanlager voneinander getrennt werden", teilte die Behörde mit.

Verletzte habe es nach dem aktuellen Stand nicht gegeben. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein, unter anderem wegen Landfriedensbruch. Insgesamt führten die Beamten 13 Identitätsfeststellungen durch und verteilten 20 Platzverweise. Die Ermittlungen dauern an.

Kein schöner Abschluss der Reise ins Saarland für die betroffenen Duisburger Fans. Zuvor hatten sie noch allen Grund zur Freude: Mit dem 3:2-Erfolg beim Tabellenzweiten ist den Zebras wahrlich ein Traumstart in die Restrunde der 3. Liga gelungen.





Zwischenzeitlich führten die Meidericher sogar mit 3:0. Damit hat das Team von Trainer Torsten Ziegner seinen Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf neun Punkte vergrößert. Der MSV steht nun auf dem zehnten Tabellenplatz.