Hallescher FC: Vor RWE-Duell - Abschied von Sportdirektor steht fest

Beim Halleschen FC steht der Abschied des Sportdirektors bevor. Das gab der Klub zwei Tage vor dem Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Essen bekannt.

Schon länger wurde über seine Zukunft spekuliert, jetzt herrscht Gewissheit: Sportdirektor Ralf Minge wird den Fußball-Drittligisten Hallescher FC Ende März verlassen. Das teilte der Klub am Donnerstag mit. Demnach hätten sich beide Seiten auf ein Ende der Zusammenarbeit verständigt.

Ob diese Meldung unter sportlichen Gesichtspunkten zum idealen Zeitpunkt kommt, darf wohl angezweifelt werden. Denn aktuell steckt der HFC im Endspurt der Vorbereitung auf den Drittliga-Wiederbeginn. Am Samstag kommt der Klub aus Sachsen-Anhalt zum Gastspiel bei Rot-Weiss Essen (14 Uhr, RS-Liveticker).

Dadurch werde dem Verein die Möglichkeit gegeben, die neue Saison frühzeitig zu planen. Minge hatte sein Amt Mitte Mai 2021 angetreten. Zuletzt war über eine Rückkehr zu Dynamo Dresden spekuliert worden, wo der 62-Jährige von 2014 bis 2020 als Geschäftsführer Sport agierte.

„Ich habe die Aufgabe beim HFC mit einer klaren Erwartungshaltung übernommen. In den zurückliegenden Wochen habe ich meine Situation intensiv reflektiert und da ist die Entscheidung in mir gereift, im Hinblick auf die neue Saison Platz für einen Neuanfang zu machen“, sagte Minge. Der Funktionär bezeichnete die vergangenen anderthalb Jahre als „spannende Zeit, die mir in positiver Erinnerung bleiben wird“.





„Wir bedanken uns bei Ralf Minge für die geleistete Arbeit. Er hat in den anderthalb Jahren den Verein konzeptionell weiterentwickelt. Das gilt sowohl für die Profimannschaft als auch für die Verzahnung mit dem Nachwuchsbereich und die Ausgestaltung des neuen Nachwuchsleistungszentrums“, sagte HFC-Präsident Jens Rauschenbach. (mit RS)