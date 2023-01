MSV Duisburg: Drei Ausfälle, Stoppelkamp zurück im Lauftraining

Der MSV Duisburg bereitet sich auf die Rückrunde in der 3. Liga vor. Im ersten Training des Jahres fehlten drei Spieler. Moritz Stoppelkamp macht Fortschritte.

Der MSV Duisburg ist am Montag in die heiße Phase vor dem Wiederbeginn der 3. Liga gestartet. Am 14. Januar starten die Zebras mit der kniffligen Auswärtsaufgabe beim 1. FC Saarbrücken ins neue Pflichtspieljahr.

Am gestrigen Montag bat Chefcoach Torsten Ziegner zur ersten Einheit in 2023. Drei Profis konnten nicht dabei sein, wie die Duisburger mitteilten. Offensiv-Youngster Julian Hettwer fehlte erkrankt. Zudem mussten die Langzeitverletzten Alaa Bakir und Vincent Gembalies passen.

Offensivmann Bakir laboriert weiterhin an den Folgen eines Meniskusrisses, den er sich früh in der Saison zugezogen hatte. Während der WM-Pause kehrte Bakir ins Mannschaftstraining zurück und hoffte sogar, beim Auftakt gegen Saarbrücken wieder in der Startelf zu stehen. Für den Moment muss der 21-jährige Jordanier das Pensum aber offensichtlich wieder reduzieren. Derweil wird Innenverteidiger Gembalies bereits seit einiger Zeit von Kniebeschwerden geplagt.

Aufwärts geht es bei Moritz Stoppelkamp. Ein Infekt hatte den Kapitän rund um die Weihnachtstage außer Gefecht gesetzt. Am Montag kehrte der 36-Jährige auf den Trainingsplatz zurück und absolvierte eine Laufeinheit.

Bevor der MSV in rund eineinhalb Wochen nach Saarbrücken reist, holen sich die Meidericher Spielpraxis in zwei Testspielen. Am Donnerstag geht es gegen den Oberligisten KFC Uerdingen. Zwei Tage darauf steht der letzte Härtetest gegen den Zweitligisten SC Paderborn an. Zuschauer sind bei beiden Partien nicht erlaubt.