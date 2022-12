3. Liga: Bei 1860 spielen drei, beim VfB Oldenburg zwei Spieler keine Rolle mehr

Für einige Profispiele gab es vor Weihnachten schlechte Nachrichten. So wie bei zwei Drittligisten. Diese teilten einigen ihrer Spieler mit, dass sie keine Rolle mehr spielen.

Im Gespräch mit der "Nordwest-Zeitung" verriet Sebastian Schachten, Sportchef des VfB Oldenburg, dass der Aufsteiger mit zwei Spielern nicht mehr weiter plant.

Marco Schultz und Affamefuna-Michael Ifeadigo dürfen demnach den Verein im Januar vorzeitig verlassen. Der offensive Mittelfeldspieler Schultz (30) kam in dieser Saison noch gar nicht zum Einsatz. Stürmer Ifeadigo (26) kommt gerade einmal auf vier Einsätze über insgesamt 151 Spielminuten.

Ob das Duo im Januar neue Arbeitgeber findet, bleibt abzuwarten. So oder so: "Wir wollen uns, wenn es denn passt, qualitativ verbessern", betont Schachten im Hinblick auf Winter-Zugänge.

Eine Verstärkung im Winter sucht auch noch der TSV 1860 München. Am liebsten einen offensiven Mittelfeldspieler wie Rene Klingenburg (1. FC Kaiserslautern) - RevierSport berichtete. Doch zu diesem Transfer wird es wohl nicht kommen.

Derweil dürfte die Zeit bei den "Löwen" für Quirin Moll, Marius Willsch und Lorenz Knöferl abgelaufen sein. Das Trio wurde zuletzt überhaupt nicht mehr in den Testspielen der Sechziger berücksichtigt und wird sich im Januar nach neuen Vereinen umschauen. "Wir haben uns aktuell auf diese 20 Spieler festgelegt, die im Training einen guten Eindruck gemacht haben", erklärte der 52-jährige 1860-Trainer Michael Köllner in der "Abendzeitung", warum er das Trio zuletzt nicht in Testspielen einsetzte.

Moll (31) kam in der laufenden Saison immerhin auf zehn Einsätze. Willsch (31) absolvierte fünf Begegnungen und das 19-jährige Eingewächs Knöferl wartet noch auf sein Drittliga-Debüt in der laufenden Serie im Trikot des TSV 1860 München.