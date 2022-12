SC Verl: Abgang von Leistungsträger rückt immer näher

Der Sportclub Verl steht kurz vor dem Verlust seines vielleicht wertvollsten Spielers. Ein Liga-Konkurrent will den Verler verpflichten.

Noch am 12. Dezember 2023 betonte Sebastian Lange, Sportchef des SC Verl, gegenüber RevierSport, dass er bei der Personalie Cyrill Akono sehr entspannt sei.

Der 22-jährige Flügelflitzer gehört nämlich zu den Leistungsträgern in Verl und erzielte in 17 Einsätzen vier Tore. Laut dem Portal "liga3-online.de" ist Borussia Dortmund II an Akono dran.

Lange konnte dies gegenüber RevierSport bestätigen und meinte: "Die Dortmunder haben Interesse an Cyrill. Aber er steht bis Sommer 2024 bei uns unter Vertrag und ist der Spieler, der mit die meisten Tore für uns geschossen hat. Er ist ein Leistungsträger, ein junger Spieler. Wir wollen uns da nicht selbst schwächen. Aber man weiß natürlich nie, was im Fußball passiert." Zur Erinnerung: Das Winter-Transferfenster öffnet am 1. und schließt am 31. Januar 2023.

Der Vertrag ist zwar noch nicht unterschrieben, aber ich gehe davon aus, dass es mit dem Wechsel klappt Cyrill Akono

Doch nun scheint Bewegung in die Personalie gekommen zu sein. Die Zeichen stehen auf Abschied. "Der Vertrag ist zwar noch nicht unterschrieben, aber ich gehe davon aus, dass es mit dem Wechsel klappt", wird Akono in der "Neuen Westfälischen" zitiert. Er ergänzte, dass er sich in Verl "sehr wohlgefühlt" habe, aber der BVB sei "natürlich eine große sportliche Chance".

Bleibt abzuwarten, ob der ehemalige Mainz-U23-Spieler überhaupt am Mittwoch (21. Dezember, 13 Uhr, RevierSport-Liveticker) im Testspiel beim VfL Bochum noch für den SC Verl auflaufen wird. Es kann gut sein, dass sich Akono pünktlich zu Weihnachten selbst beschenkt, mit einem Arbeitsvertrag bei Borussia Dortmund.