SC Verl: Test gegen VfL Bochum - BVB an Leistungsträger dran - Abgänge erwünscht

Seit einer Woche befindet sich der SC Verl wieder im Training. Ein Testspiel wurde bereits absolviert. Auch Veränderungen im Kader stehen im Winter auf dem Plan.

Der Sportclub Verl ist mit 22 Punkten in eine ruhige Winterpause gegangen. Nach dem Start in die 3. Liga wurden die Verler von vielen Experten als klarer Abstiegskandidat tituliert.

Es kam aber anders: Zwischen dem 18. September und 23. Oktober holten die Ostwestfalen 13 von 15 möglichen Zählern und haben sich ins Mittelfeld vorgeschoben.

"Wir haben überhaupt nicht gut angefangen, aber uns stabilisiert und viele Punkte in der Mitte der Saison geholt. Wir haben an unserer Spielidee und unseren Prinzipien festgehalten, an das geglaubt, was uns stark macht. Manchmal benötigt man auch die Geduld dafür, die haben wir hier in Verl. Unser Trainerteam um Michel Kniat hat einen Kern gebildet, der sich gefunden hat. Unser Kapitän Mael Corboz sorgt dafür, dass der Zusammenhalt im Team groß ist. Das sind alles Dinge, die uns bislang eine positive Saison bescheren", erzählt Sebastian Lange gegenüber RevierSport.

Der Verler Sportchef weiß auch, dass Erfolg Begehrlichkeiten weckt. Und so ist es auch bei Cyrill Akono. Der 22-jährige Flügelflitzer gehört zu den Leistungsträgern in Verl und erzielte in 17 Einsätzen vier Tore. Laut dem Portal "liga3-online.de" ist Borussia Dortmund II an Akono dran.

Am 21. Dezember 2022 testet der SC Verl gegen Bundesligist VfL Bochum. Ort und Anstoß dieses Testspiels sind noch offen.

Lange kann dies gegenüber RevierSport bestätigen: "Die Dortmunder haben Interesse an Cyrill. Aber er steht bis Sommer 2024 bei uns unter Vertrag und ist der Spieler, der mit die meisten Tore für uns geschossen hat. Er ist ein Leistungsträger, ein junger Spieler. Wir wollen uns da nicht selbst schwächen. Aber man weiß natürlich nie, was im Fußball passiert." Zur Erinnerung: Das Winter-Transferfenster öffnet am 1. und schließt am 31. Januar 2023.

Akono würde Lange gerne halten, andere Spieler aber auch abgeben. Denn der mit über 30 Akteuren große Verler Kader ist einfach zu groß. "Es gibt einige Spieler bei uns, die mit ihren Einsatzzeiten nicht zufrieden sein können. Auch gibt es Jungs, die sehr talentiert sind, aber nicht auf die Einsatzzeiten kommen. Da könnten wir auch eine Lösung finden. Wir haben auf jeden Fall keine Langeweile in dieser Winterpause (lacht)", sagt Lange.

Und Thema Verstärkungen? Lange antwortet: "Wir sind uns einig, dass wir erst einmal Spieler abgeben müssen, bevor wir jemanden holen. Und wenn wir jemanden holen, dann nur einen Spieler, der unsere Mannschaft stärker macht. In der Breite sind wir schon jetzt gut aufgestellt."