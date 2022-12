Halbes Jahr nach U23-Abschied: Ex-Dortmunder findet neuen Verein

Ein halbes Jahr nach seinem Abschied von Borussia Dortmund II hat Haymenn Bah-Traore einen neuen Verein gefunden. Er wechselt ins Ausland.

Nach einem halben Jahr ohne Verein hat Haymenn Bah-Traore einen neuen Klub gefunden. Der 25-Jährige, der bis zum Sommer fünf Jahre lang in der U23 von Borussia Dortmund spielte, wechselt zum neuen Jahr zum finnischen Erstligisten FC Haka. Beim Tabellenvierten der Veikkausliiga unterzeichnete Bah-Traore einen Vertrag bis 2024.

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Finnland", sagte der Rechtsverteidiger gegenüber transfermarkt.de. Er hatte sich im Probetraining für eine Verpflichtung empfohlen - und sich zuvor bei seinem früheren Dortmunder Teamkollegen Florian Krebs erkundigt, der seit einem Jahr ebenfalls in Finnland unter Vertrag steht.

Bah-Traore stammt aus dem Nachwuchs von RWE

Krebs habe ihm "einiges Gutes erzählt über das Land und die Liga", so Bah-Traore. "Eine 1. Liga ist ein guter nächster Schritt für mich. Das Team und der Trainer haben mich sehr gut aufgenommen. Ich kann es kaum abwarten, im Januar so richtig loszulegen."

Bah-Traore durchlief die Jugendabteilung von Rot-Weiss Essen und sammelte bei der SG Wattenscheid erste Erfahrungen im Seniorenbereich. Nach einer Spielzeit an der Lohrheide wechselte er im Sommer 2017 in die U23 des BVB.

Er war Teil des Kaders, der sich 2021 im Regionalliga-Aufstiegsrennen gegen Rot-Weiss Essen durchsetzte und den Sprung in die 3. Liga schaffte. Dort kam Bah-Traore in der Vorsaison in 22 Partien zum Einsatz, zumeist als Einwechselspieler. Im Sommer endete seine Zeit beim Revierklub nach insgesamt 70 Einsätzen mit zwei Toren und zwei Vorlagen.