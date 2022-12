3. Liga: 1860 bietet Bundesligst Paroli, Mannheim verliert mit Testspieler

Neben den Revierklubs ging es am Samstag für vier weitere Drittligisten zur Sache. Beim Waldhof Mannheim durfte sich ein weiterer junger Spieler vom Karlsruher SC beweisen.

Auch am Samstag wurde in der 3. Liga wieder fleißig getestet. Während Rot-Weiss Essen einen 3:2-Erfolg über den zweitklassigen SC Paderborn feiern konnte, verlor der MSV Duisburg gegen Ligakonkurrent VfB Oldenburg mit 2:3. Vier weitere Teams waren im Einsatz, gewinnen konnte allerdings keines.

Einen Tag nach dem 1:0-Sieg über den 1. FC Nürnberg kam es für 1860 München zum nächsten echten Härtetest. Diesmal ging es gegen Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim. In einem Spiel über zwei Mal 60 Minuten schlugen sich die Löwen erneut wacker. Zwar geriet das Team von Michael Köllner nach wenigen Sekunden durch Christoph Baumgartner mit 0:1 in Rückstand, doch kurz darauf war Marcel Bär zur Stelle (10.). Auch auf die erneute Führung des Bundesliga-Elften durch Angelino (27.) hatten die Münchener eine schnelle Antwort parat. Nach einem zu kurz geratenen Rückpass war Albion Vrenezi zur Stelle und vollendete zum 2:2 (35.). Daraufhin wurde es ruhiger, 1860 hielt mit dem Bundesligisten mit. Das letzte Wort hatte dennoch die TSG. Fisnik Asllani erzielte in der 117. Minute das entscheidende 3:2. Auch das ehemalige RWE-Talent Joshua Quarshie kam bei den Hoffenheimer Profis zu einer knappen halben Stunde Einsatzzeit.

Testspieler läuft für Waldhof Mannheim auf

Für Christian Neidhart und seinen Waldhof Mannheim gab es im ersten Testspiel der Winterpause eine Niederlage gegen den FC Heidenheim. Bei der Rückkehr von Waldhofs Marc Schnatterer an alte Wirkungsstätte brachte Dennis Thomalla den Gastgeber in Führung (39.) Im zweiten Durchgang erhöhte Mert Arslan nach einer Ecke zum Endstand (68.). Trainer Neidhart nahm in diesem Spiel auch einen weiteren jungen Spieler vom Karlsruher SC unter die Lupe. Nach der Verpflichtung von Luca Bolay durfte sich in dieser Partie der 20-Jährige Felix Irorere für einen Vertrag empfehlen.

Für den SC Freiburg II und die SpVgg Bayreuth standen jeweils Kräftemessen mit Teams aus dem Ausland auf dem Programm. Der Aufsteiger aus Bayreuth testete gegen den österreichischen Bundesligisten Linzer ASK. Dort schlug man sich gut. Am Ende blieb es beim torlosen Remis.

Das hätten sich die Freiburger im Test gegen den FC Lugano aus der ersten Liga der Schweiz wohl auch erhofft. Doch die Zweitvertretung aus dem Breisgau musste sich am Ende klar mit 0:3 geschlagen geben.